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Топурия нокаутировал Волкановски и забрал чемпионский пояс UFC - ВИДЕО

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18 Февраля 2024 10:08
Топурия нокаутировал Волкановски и забрал чемпионский пояс UFC - ВИДЕО

18 февраля в Анахайме (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 298, в главном поединке которого действующий чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски проводил защиту против грузина Илии Топурии.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Таким образом, Илия стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена 15 побед в смешанных единоборствах (семь - в UFC) и ни одного поражения.

В активе 35-летнего Волкановски 26 побед и четыре поражения за карьеру в ММА. Два из четырёх поражений Алекс потерпел в боях с чемпионом лёгкого веса россиянином Исламом Махачевым.

UFC 2024. UFC 298, Анахайм, США

18 февраля 2024, воскресенье. 09:00

Илия Топурия (Испания) - Алекс Волкановски (Австралия)

İdman.biz

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