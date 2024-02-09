Министр: "В течение года в поселках Баку планируется открыть еще три спортивных комплекса"

«Спортивный комплекс «Тюркан» построен по заказу Министерства молодежи и спорта согласно «Государственной программе социально-экономического развития города Баку и его населенных пунктов», утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов после церемонии открытия спортивного комплекса в поселке Тюркан.

Он подчеркнул, что ознакомился с условиями в спорткомплексе: "Здесь будут работать секции по нескольким видам спорта. Этот спортивный комплекс - очень хорошая возможность для жителей поселка. Здесь также есть несколько спортивных залов. Люди разных возрастных групп могут комфортно в них заниматься».

Министр сообщил, что в течение года в поселках Баку планируется открыть еще три спортивных комплекса.

Банучичак Гусейнли

Idman.biz