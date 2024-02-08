В Париже представлены медали Олимпийских игр - 2024 с фрагментами Эйфелевой башни - ВИДЕО

8 февраля в штаб-квартире оргкомитета летних Олимпийских игр в Париже были представлены медали Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», особенностью олимпийских наград является то, что каждая из них содержит металлический фрагмент, являвшийся частью Эйфелевой башни.

«Было проделано огромное количество работы, чтобы попытаться объединить эти драгоценные металлы - золото, серебро и бронзу - с самым драгоценным металлом в Эйфелевой башне, драгоценном камне французской короны. Итак, что особенного в медалях 2024 года, так это их сочетание, сплав…» - цитирует председателя оргкомитета Олимпиады - 2024 Тони Эстанге официальный сайт МОК.

Напомним, Игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

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