Фарид Гаибов встретился со спортсменами - ФОТО

5 февраля министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, которые в течение минувшего месяца успешно представляли нашу страну на континентальных, мировых чемпионатах и ​​престижных международных соревнованиях.

Как сообщает İdman.biz, встреча состоялась на Национальной арене гимнастики.

После исполнения Государственного гимна был продемонстрирован видеоролик, показавший успехи, достигнутые на международных соревнованиях в течение месяца. Затем Фарид Гаибов поздравил спортсменов с успешным представлением нашей страны на международных аренах и пожелал им новых успехов.

Представители боевых искусствах Алпагут, китайских боевых искусств (ушу-чинда, ушу-саньда), сумо, муай-тай, легкой атлетики, национальных видов спорта (казахская борьба), вольной борьбы, греко-римской борьбы, женской борьбы рассказали о соревнованиях, в которых они участвовали, и о победах на них. Тренеры сборных рассказали о процессе подготовки и успехах наших спортсменов.

Отметим, что во встрече также принял участие руководитель отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов.

İdman.biz