Фарид Гаибов: "Победив своих соперников, наш олимпиец мотивировал себя и других наших спортсменов"

«Прошлый год, который мы завершили победами, сменился более ответственным олимпийским. Наши спортсмены успешно начали его в первый месяц 2024-го».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, оценивая итоги января.

Он рассказал, что первая золотая медаль 2024 года, завоеванная в Хорватии, стала мотивацией для других наших спортсменов:

"Первую золотую медаль года завоевал наш борец Санан Сулейманов, обладатель олимпийской лицензии. Он мотивировал себя и других наших спортсменов, победив всех своих соперников на турнире «Zagreb Open», Хорватии. Наша встреча со спортсменами, традиционно успешно представляющими страну на континентальных и мировых чемпионатах, престижных международных соревнованиях, совпала с первыми числами января. Мы прислушивались к нашим спортсменам, завершившим прошлый год победами, интересовались их будущими выступлениями и подготовкой».

Министр отметил, что развитие спортивной инфраструктуры и открытие новых секций очень важно с точки зрения будущего: "В январе мы участвовали в открытии ряда спортивных залов. Нас заинтересовала деятельность зала ММА в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, «GMT Arena» для электронного спорта, спортивного клуба «Ахмед» в Хачмазе, а также зала тяжелой атлетики. Также мы приняли участие в открытии новых спортивно-фитнес-центров - «Dream Trampoline» и «Dream Body Athletic Club & Spa» в комплексе «Dreamland», введена в эксплуатацию новая тренировочная база тяжелой атлетики на АСК Арене.

"Появится новый импульс в развитии плавания. Недавно был сдан в эксплуатацию бассейн в Азербайджанской Государственной Академии физической культуры и спорта. Считаю, что этот бассейн будет иметь большое значение с точки зрения обучения и развитие водных видов спорта. Помимо занятий плаванием, это является и хорошей возможностью для повышения интереса молодежи к водным видам".

По словам Гаибова, в спортивной столице Губе состоялось большое событие, которое станет одним из самых запоминающихся в этом году: "Как вы знаете, в прошлом году Губа победитела на выборах нашего нового проекта. «Спортивная столица». В Губе прошла церемония открытия проекта «Спортивная столица 2024», и мы вручили символический ключ «Спортивной столицы» Губинскому району. Верю, что девиз «В Губе бьется сердце спорта» воплотится в жизнь, и успешный опыт будет перенесен в Габалу - «Спортивную столицу» будущего года.

Еще одна новость, которая порадует наших спортсменов в начале года, связана с увеличением господдержки спорта. По решению Кабинета Министров Азербайджанской Республики, помимо Олимпийских игр, специальные стипендии будут предоставляться также спортсменам, завоевавшим право на участие в Паралимпийских играх. Также, помимо личных тренеров спортсменов, завоевавших право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, стипендии также получат главный тренер и тренеры национальной сборной. Очередное решение правительства порадовало представителей паралимпийского и неолимпийского спорта. Поэтому, помимо Олимпийских игр, награды будут вручены и нашим спортсменам и их тренерам, показавшим высшие результаты на чемпионатах мира и Европы, а также чемпионатах по видам спорта, включенным в паралимпийские и неолимпийские программы. Эти решения, которые приветствуются спортивной общественностью, станут дополнительным стимулом и мотивацией для наших спортсменов».

Он напомнил, что 12-я встреча с представителями федерации прошла в Губе, нашей «спортивной столице»:

«По традиции мы вместе обсудили проделанную работу и предстоящие задачи. На этот раз основное внимание, несомненно, было уделено подготовке к Летним Олимпийским играм «Париж-2024», программе развития на 2024-2025 годы и другим вопросам. Если говорить о федерациях, то еще одна федерация провела выборы, подведя итоги своей деятельности за прошедший период. Поздравляю Эльчина Гулиева, переизбранного президентом на отчетно-выборной конференции Федерации конного спорта Азербайджанской Республики, и желаю ему успехов в дальнейшей деятельности».

Министр также сообщил, что для болельщиков создан отличный шанс посмотреть Париж-2024: "До XXXIII Летних Олимпийских игр, которые пройдут в столице Франции Париже с 26 июля, осталось меньше полугода. до 11 августа. У болельщиков, желающих поддержать наших спортсменов в Париже во время Игр, есть хороший шанс сделать это. Купить билеты на соревнования по любому виду спорта можно на недавно запущенном портале www.hospitalitytravelpackages.paris2024.org. Болельщики могут забронировать туристический пакет, включающий билеты на соревнования, или просто билеты на олимийские турниры».

Он отметил, что важным фактором является юридическая организация деятельности: "На очередном заседании коллегии Министерства мы обсудили ряд проектов и документов. Мы утвердили список спортивных команд, тренеров и спортсменов на 2024 год, календарный план на 2024 год и другие важные документы. Решением правления к направлению деятельности Федерации бодибилдинга и фитнеса Азербайджана были добавлены виды спорта пауэрлифтинг, стронгмен, армрестлинг и их дисциплины».

İdman.biz