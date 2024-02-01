В Баку прошла генеральная ассамблея новосозданной Международной федерации Човкена - ФОТО

Сегодня в Баку прошла Генеральная ассамблея новосозданной Международной федерации кастинга.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии, прошедшем в конноспортивном комплексе «Бина», приняли участие 29 представителей из 19 стран со всех континентов.

На мероприятии выступили президент Федерации конного спорта Азербайджанской Республики Эльчин Гулиев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, которые отметили, что конный спорт имеет большое значение для Азербайджана.

На заседании Генеральной Ассамблеи были рассмотрены устав Федерации и правила игры в човкен, обсуждено создание комитетов и региональных групп, развитие човкена в государствах-участниках.

На состоявшихся на мероприятии выборах президентом Международной Федерации Човкена был избран Бахруз Набиев, а генеральным секретарем - представитель Польши Мацей Мишель Ольбрих.

Отметим, что завтра на итоговом заседании Генеральной Ассамблеи планируется провести выборы на другие руководящие должности в Международной Федерации Човкена.

İdman.biz