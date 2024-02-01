1 Февраля 2024
RU

В Баку прошла генеральная ассамблея новосозданной Международной федерации Човкена - ФОТО

Другие
Новости
1 Февраля 2024 17:49
В Баку прошла генеральная ассамблея новосозданной Международной федерации Човкена - ФОТО

Сегодня в Баку прошла Генеральная ассамблея новосозданной Международной федерации кастинга.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии, прошедшем в конноспортивном комплексе «Бина», приняли участие 29 представителей из 19 стран со всех континентов.

На мероприятии выступили президент Федерации конного спорта Азербайджанской Республики Эльчин Гулиев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, которые отметили, что конный спорт имеет большое значение для Азербайджана.

На заседании Генеральной Ассамблеи были рассмотрены устав Федерации и правила игры в човкен, обсуждено создание комитетов и региональных групп, развитие човкена в государствах-участниках.

На состоявшихся на мероприятии выборах президентом Международной Федерации Човкена был избран Бахруз Набиев, а генеральным секретарем - представитель Польши Мацей Мишель Ольбрих.

Отметим, что завтра на итоговом заседании Генеральной Ассамблеи планируется провести выборы на другие руководящие должности в Международной Федерации Човкена.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Фарид Гаибов поделился радостной новостью
16:41
Другие

Фарид Гаибов поделился радостной новостью

«Создана Международная федерация човкена...»
AMC Fight Nights прокомментировал убийство бойца Магомедрасула Мутаева - ВИДЕО - ФОТО
11:33
Другие

AMC Fight Nights прокомментировал убийство бойца Магомедрасула Мутаева - ВИДЕО - ФОТО

Промоутерская компания AMC Fight Nights прокомментировала убийство 20-летнего бойца Магомедрасула Мутаева
Физиев был вынужден отказаться от боя с Порье
08:04
Другие

Физиев был вынужден отказаться от боя с Порье

"Из-за травмы Рафа будет не готов в этот период подраться"
Рафаэль Физиев - о поражении от Гейджи: "Джастин бегал от меня два раунда"
00:11
Другие

Рафаэль Физиев - о поражении от Гейджи: "Джастин бегал от меня два раунда"

"Он начал избивать меня только после тычка в глаз, потому что мой глаз абсолютно ничего не видел"
Фарид Гаибов встретился с послом Казахстана
31 Января 22:28
Другие

Фарид Гаибов встретился с послом Казахстана

В ходе встречи были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта между двумя странами
Фьюри: Усик никогда не был тем, кого можно сопоставить со мной
31 Января 19:22
Другие

Фьюри: Усик никогда не был тем, кого можно сопоставить со мной

"Он - Александр, а я - Великий, так что посмотрим"

Самое читаемое

Сборная Азербайджана сыграет с Беларусью и Россией
30 Января 16:31
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана сыграет с Беларусью и Россией

Сборная Азербайджана по футболу U 16 примет участие в международном турнире
"Бавария" близка к подписанию 16-летнего таланта
30 Января 17:00
Мировой футбол

"Бавария" близка к подписанию 16-летнего таланта

Возможная сумма трансфера неизвестна
Хатаи Багиров: "Виталий Борисов не полностью готов в качестве тренера сборной" - ВИДЕО - ФОТО из студии İdman.biz
30 Января 12:07
Азербайджанский футбол

Хатаи Багиров: "Виталий Борисов не полностью готов в качестве тренера сборной" - ВИДЕО - ФОТО из студии İdman.biz

Очередная программа транслировалась из студии сайта İdman.biz
Стало известно, кого купит "Реал" вместо Мбаппе в случае отказа француза
30 Января 18:51
Мировой футбол

Стало известно, кого купит "Реал" вместо Мбаппе в случае отказа француза

"Реал" уже длительное время ведёт переговоры о переходе Мбаппе, однако трансфер футболиста может не состояться