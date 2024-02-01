Фарид Гаибов поделился радостной новостью

Учреждена Международная федерация човкена.

Как сообщает Idman.biz, об этом рассказал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов. Он положительно оценил создание такой федерации в нашем национальном виде спорта: «Хорошая новость. Создана Международная федерация човкена, нашего древнего национального вида спорта».

Сегодня в конноспортивном комплексе «Бина» прошла 1-я Генеральная ассамблея Международной федерации човкена. В мероприятии приняли участие 29 представителей из 19 стран со всех континентов.

Отметим, что завтра будет утвержден Устав новосозданной федерации, а также пройдут выборы на должность президента и вице-президента.

Idman.biz