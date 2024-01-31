Фарид Гаибов встретился с послом Казахстана

31 января министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Азербайджане Алима Байеля.

Как сообщает İdman.biz, поприветствовавший гостя министр проинформировал его о проделанной работе и достигнутых успехах в сфере молодежной политики и спорта нашей страны.

Посол поблагодарил за теплый прием. В ходе встречи были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта между двумя странами.

Во встрече также принял участие Адилет Сагимбаев, третий генеральный секретарь посольства Казахстана.

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