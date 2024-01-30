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Спортивная афиша недели в Баку

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30 Января 2024 14:10
Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена ​​спортивная афиша недели города Баку.

Как сообщает İdman.biz, с 29 января по 4 февраля в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

Модуль «Азербайджанский альпинист» по альпинизму, посвященный памяти Расима Джафарова – 22 января – 22 марта (школа альпинизма);

Первенство страны по вольной и греко-римской борьбе до 20 лет (молодежь) – 29 января – 2 февраля (город Баку);

Чемпионат страны по 100-клеточным шашкам среди мужчин и женщин – 1-14 февраля (город Баку);

Чемпионат Баку по стрельбе – 1-5 февраля (город Баку);

Бакинский международный зимний турнир, посвященный памяти заслуженного тренера по легкой атлетике А. Антипова – 2-4 февраля (г. Баку);

Первенство Баку среди детей и подростков по ММА, грэпплингу, панкратиону – 3-5 февраля (поселок Говсан).

İdman.biz

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