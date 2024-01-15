Министр молодежи и спорта встретился с представителями федераций - ФОТО

15 января министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел 12-ю встречу с представителями федераций.

Как сообщает İdman.biz, встреча состоялась в Губе - "Спортивной столице" 2024 года.

На встрече, организованной в Губинском Олимпийском спортивном комплексе, Гаибов приветствовал представителей федераций и экспертов, рассказал о проделанной работе и предстоящих задачах, а также проинформировал о цели встречи.

Согласно повестке дня заседания обсуждались спортивная подготовка к Летним Олимпийским играм Париж-2024, программа развития на 2024-2025 годы и другие вопросы. Также были озвучены предложения, касающиеся технического регламента, процедурных правил проведения международных соревнований, оценки федераций по критериям. Обсуждались также вопросы подготовки к III Играм СНГ, которые пройдут в Азербайджане в 2025 году.

На заседании также был дан отчет о деятельности федераций в социальных сетях, представлена ​​обновленная версия официального сайта министерства, обсуждены правила выборов посла спорта и другие вопросы.

На мероприятии были заслушаны мнения и предложения федераций, совместно обсуждены волнующие их вопросы.

Во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Василева, руководители профильных подразделений министерства и победители конкурса «Yüksəliş».

İdman.biz