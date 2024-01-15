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Фарид Гаибов: "Мы поднимем наш спорт на еще более высокий уровень"

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Интервью
15 Января 2024 14:06
Фарид Гаибов: "Мы поднимем наш спорт на еще более высокий уровень"

«Губа будет «Спортивной столицей» в 2024 году. В течение года здесь будут проводиться различные соревнования, сборы, тренировки».

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам на церемонии открытия «Спортивной столицы» в Губе заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Министр высоко оценил участие здесь всех федераций. Он сообщил, что встреча с ними состоится в Губе: "Наша национальная сборная по художественной гимнастике сейчас участвует здесь на сборах. В соответствии с календарным планом федерации в течение года организуют соревнования в Губе. Также здесь планируется проводить международные соревнования. Наш спорт развивается с каждым годом. Конечно, условия для этого созданы государством. Олимпийский спортивный комплекс был открыт в Губе в 2003 году президентом Ильхамом Алиевым. После пандемии этот объект был реконструирован и введен в эксплуатацию в соответствии с современными стандартами. В стране 50-метровые бассейны есть в 4 местах, один из них - в Губе. По итогам года он выбран наиболее активным комплексом».

Гаибов отметил, что подобные работы запланированы и для других спортивных комплексов: "Многие олимпийские комплексы уже отремонтированы. Количество олимпийских комплексов в стране превышает 50. Я верю, что с помощью этих спортивных объектов мы поднимем наш спорт на еще более высокий уровень».

Банучичак Гусейнли, Губа

İdman.biz

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