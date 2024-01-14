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Магомед Анкалаев нокаутировал Джонни Уокера на турнире UFC - ВИДЕО

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14 Января 2024 09:21
Магомед Анкалаев нокаутировал Джонни Уокера на турнире UFC - ВИДЕО

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии вечера бывший претендент на титул в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев проводил реванш с бразильцем Джонни Уокером.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре и был признан несостоявшимся. Анкалаев нанёс непреднамеренный запрещённый удар коленом в голову, после чего рефери дал Уокеру паузу на восстановление, однако вышедший в клетку врач принял решение снять бразильца.

В активе Анкалаева теперь 18 побед, одна ничья и одно поражение. У Уокера 20 побед и восемь поражений.

İdman.biz

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