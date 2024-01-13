Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", комментатор и аналитик Чейл Соннен поделился мнением насчёт того, что известный тренер Хавьер Мендес сообщил, что непобеждённый боец в UFC и экс-чемпион американского промоушена Хабиб Нурмагомедов вернулся к тренировкам.

«Тренер Хавьер Мендес выступил в интервью и сказал, что Хабиб снова тренируется с ним. Он сказал: «Хабиб всегда ходит на тренировки, но он тренируется со мной только тогда, когда готовится к бою». И это всё, что я знаю.

Есть какая-то причина, по которой бой Леона против Белала не состоялся. Этого ожидали и это было запланировано. Кое-что другое стало доступно. Но на это есть причина. Хабиб тренируется не просто так. Хабиб больше никогда не будет драться в лёгком весе», - приводит слова Чейла Соненна Mirror.

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