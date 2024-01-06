Бакинский календарь: от "Большого шлема" и Кубков мира до лицензионного турнира и "Формулы-1"

В этом году Баку по традиции будет принимать множество крупных международных турниров.
İdman.biz представляет небольшой календарь домашних соревнований.
16-18 февраля
"Большой шлем" по дзюдо
Рейтинговый турнир по дзюдо по сути, открывает сезон больших турниров в столице Азербайджана. Изначально он должен был состоятся в ноябре, но затем по согласованию организаторов с Международной федерацией дзюдо, он был перенесен на последний месяц зимы. Нет никаких сомнений, что старт соберет большое количество стран-участниц, ведь дзюдоисты продолжают борьбу за путевки на Олимпиаду. И им набирать рейтинговые очки, чтобы укрепить свое положение и пробиться в Париж. Поэтому нет сомнений, что в Баку приедут все ведущие дзюдоисты планеты. А хозяева татами могут выставить до четырех спорстменов в каждой категории, что также увеличиет шансы команды на медали.
23-25 февраля
Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу
На протяжении последних лет летающие гимнасты начинают соревновательный год именно в Баку. Вот и теперь Национальная арена гимнастики примет рейтинговый турнир, которые будет иметь особое значение для батутистов. Ведь через серию Кубков мира можно пробиться на Олимпиаду. В этом смысле Баку является крайне важной остановкой для его участников, которые набирают на Кубках мира рейтинговые очки. Повышенное внимание будет приковано к азербайджанской гимнастке Сельджан Махсудовой, имеющей шанс завоевать лицензию.
Впрочем, зачет по тамблингу на Кубке мира также вызовет повышенный интерес, особенн в свете триумфального выступления нашей сборной на прошлогоднем чемпионате мира в Бирмингеме, где наши мастера прыжков на акробатической дорожке завоевали золото в команде, а Михаил Малкин отметился и победой в индивидуальном первенстве.
7-10 марта
Кубок мира по спортивной гимнастике
У спортивных гимнастов на Кубке мира также будет лицензионный подтекст. Как правило, на него съезжаются многие атлеты, задающие тон не только в многоборье, но и в отдельных видах. В Баку наверняка можно будет увидеть призеров Летних Игр, чемпионатов мира и континента. А показать результат на тех или иных снарядах в олимпийский год особенно важно, ведь два лучших гимнаста и гимнастки по результатам трех из четырех этапов серии в каждом виде получат заветные путевки.
В составе сборной Азербайджана за возможность выступить в Париже борются Никита Симонов, Иван Тихонов и Назанин Теймурова.
29-31 марта
Кубок Европы по художественной гимнастике
Старт является новым детищем Европейской гимнастике и пройдет по инновационной системе. В финале многоборья участницы будут соревноваться на выбывание, что должно придать дополнительный интерес турниру, в котором также выступят и команды по групповым упражнениям, и юниорки.
5-7 апреля
Европейский лицензионный турнир по борьбе
Баку станет для борцов одной из главных остановок на пути к Парижу. Здесь в каждом весе будут разыгрываться по две вакансии на Олимпиаду. Объединенный мир борьбы (UWW) даже внес коррективы в регламент соревнования, отменив финалы. Безусловно, турнир вызывает повышенный интерес, а для хозяев ковра это еще и возможность в родных стенах постараться завоевать максимум билетов на Игры. На сегодняшний день в активе сборной Азербайджана две лицензии в греко-римской борьбе и одна - в вольной.
19-21 апреля
Кубок мира по художественной гимнастике
Ведущие грации планеты пожалую в Баку в середине апреля и привезут новые композиции. Это касается как индивидуалок, так и команд по групповым упражнениям, поэтому зрителей на Национальной арене гимнастики могут насладиться яркими выступлениями участниц. В нынешнем сезоне Кубки мира насчитывают четыре этапа, третий из которых и пройдет в Баку. Для многих гимнасток планеты столица Азербайжана уже давно стала вторым домом и они вновь с удовольствием приедут на рейтинговый турнир.
Естетственно, будет интересно посмотреть и на азербайджанских гимнасток, ведь можно не сомневаться, что и Зохра Агамирова, и группа подготовят эмоциональные и яркие композиции.
1-12 мая
Кубок мира по стрельбе
Баку за последние годы прочно прописался в международном стрелковом календаре. В прошлом году в столице прошли Кубок мира и чемпионат мира и в мае спортсменов ждет очередной рейтинговый турнир в уже привычном Стрелковом центре. Ожидается, что на соревнование приедут и обладатели олимпийских лицензий, для которых выступление в Баку может стать одной из контрольных проверок перед Парижем.
20-26 мая
Чемпионат Европы U-23 по борьбе
Вслед за континентальным лицензионным турниром Азербайджан примет еще одно представительное соревнования по борьбе. Возрастная категория U-23 – это практически сложившиеся атлеты, которые имеют за плечами и регалии взрослых стартов. В этом смысле состав обещает быть достаточно интересным. Что касается нашей команды, то она будет одним из главных фаворитов.
13-15 сентября
Гран-При Азербайджана
Очередной чемпионат мира в классе "Формулы-1" будет насчитывать 24 этапа. Один из них по традиции пройдет в Баку. Правда, если раньше гоночный уик-энд у нас проводился в июне или апреле, то теперь Гран-При состоится в сентябре. В прошлом году победу на пепредсказуемой трассе городского кольца отпраздновал Макс Ферстаппен, и теперь чемпион мира из "Ред Булл" будет не прочь повторить успешный заезд.
16-19 октября
Чемпионат Европы по TeamGym
Этот командный вид гимнастики набирает все большую популярность на континенте. Он состоит из выступлений на трех снарядах: ковре, акробатической дорожке и мини-батуте. Соревнования проходят в трех видах: женские, мужские и смешанные команды. Баку впервые примет примет международный старт по данному виду гимнастики.
Заки Фейзуллаев
İdman.biz