Бакинский календарь: от "Большого шлема" и Кубков мира до лицензионного турнира и "Формулы-1"

В этом году Баку по традиции будет принимать множество крупных международных турниров.

İdman.biz представляет небольшой календарь домашних соревнований.

16-18 февраля

"Большой шлем" по дзюдо

Рейтинговый турнир по дзюдо по сути, открывает сезон больших турниров в столице Азербайджана. Изначально он должен был состоятся в ноябре, но затем по согласованию организаторов с Международной федерацией дзюдо, он был перенесен на последний месяц зимы. Нет никаких сомнений, что старт соберет большое количество стран-участниц, ведь дзюдоисты продолжают борьбу за путевки на Олимпиаду. И им набирать рейтинговые очки, чтобы укрепить свое положение и пробиться в Париж. Поэтому нет сомнений, что в Баку приедут все ведущие дзюдоисты планеты. А хозяева татами могут выставить до четырех спорстменов в каждой категории, что также увеличиет шансы команды на медали.

23-25 февраля

Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу

На протяжении последних лет летающие гимнасты начинают соревновательный год именно в Баку. Вот и теперь Национальная арена гимнастики примет рейтинговый турнир, которые будет иметь особое значение для батутистов. Ведь через серию Кубков мира можно пробиться на Олимпиаду. В этом смысле Баку является крайне важной остановкой для его участников, которые набирают на Кубках мира рейтинговые очки. Повышенное внимание будет приковано к азербайджанской гимнастке Сельджан Махсудовой, имеющей шанс завоевать лицензию.

Впрочем, зачет по тамблингу на Кубке мира также вызовет повышенный интерес, особенн в свете триумфального выступления нашей сборной на прошлогоднем чемпионате мира в Бирмингеме, где наши мастера прыжков на акробатической дорожке завоевали золото в команде, а Михаил Малкин отметился и победой в индивидуальном первенстве.

7-10 марта

Кубок мира по спортивной гимнастике

У спортивных гимнастов на Кубке мира также будет лицензионный подтекст. Как правило, на него съезжаются многие атлеты, задающие тон не только в многоборье, но и в отдельных видах. В Баку наверняка можно будет увидеть призеров Летних Игр, чемпионатов мира и континента. А показать результат на тех или иных снарядах в олимпийский год особенно важно, ведь два лучших гимнаста и гимнастки по результатам трех из четырех этапов серии в каждом виде получат заветные путевки.

В составе сборной Азербайджана за возможность выступить в Париже борются Никита Симонов, Иван Тихонов и Назанин Теймурова.

29-31 марта

Кубок Европы по художественной гимнастике

Старт является новым детищем Европейской гимнастике и пройдет по инновационной системе. В финале многоборья участницы будут соревноваться на выбывание, что должно придать дополнительный интерес турниру, в котором также выступят и команды по групповым упражнениям, и юниорки.

5-7 апреля

Европейский лицензионный турнир по борьбе

Баку станет для борцов одной из главных остановок на пути к Парижу. Здесь в каждом весе будут разыгрываться по две вакансии на Олимпиаду. Объединенный мир борьбы (UWW) даже внес коррективы в регламент соревнования, отменив финалы. Безусловно, турнир вызывает повышенный интерес, а для хозяев ковра это еще и возможность в родных стенах постараться завоевать максимум билетов на Игры. На сегодняшний день в активе сборной Азербайджана две лицензии в греко-римской борьбе и одна - в вольной.

19-21 апреля

Кубок мира по художественной гимнастике

Ведущие грации планеты пожалую в Баку в середине апреля и привезут новые композиции. Это касается как индивидуалок, так и команд по групповым упражнениям, поэтому зрителей на Национальной арене гимнастики могут насладиться яркими выступлениями участниц. В нынешнем сезоне Кубки мира насчитывают четыре этапа, третий из которых и пройдет в Баку. Для многих гимнасток планеты столица Азербайжана уже давно стала вторым домом и они вновь с удовольствием приедут на рейтинговый турнир.

Естетственно, будет интересно посмотреть и на азербайджанских гимнасток, ведь можно не сомневаться, что и Зохра Агамирова, и группа подготовят эмоциональные и яркие композиции.

1-12 мая

Кубок мира по стрельбе

Баку за последние годы прочно прописался в международном стрелковом календаре. В прошлом году в столице прошли Кубок мира и чемпионат мира и в мае спортсменов ждет очередной рейтинговый турнир в уже привычном Стрелковом центре. Ожидается, что на соревнование приедут и обладатели олимпийских лицензий, для которых выступление в Баку может стать одной из контрольных проверок перед Парижем.

20-26 мая

Чемпионат Европы U-23 по борьбе

Вслед за континентальным лицензионным турниром Азербайджан примет еще одно представительное соревнования по борьбе. Возрастная категория U-23 – это практически сложившиеся атлеты, которые имеют за плечами и регалии взрослых стартов. В этом смысле состав обещает быть достаточно интересным. Что касается нашей команды, то она будет одним из главных фаворитов.

13-15 сентября

Гран-При Азербайджана

Очередной чемпионат мира в классе "Формулы-1" будет насчитывать 24 этапа. Один из них по традиции пройдет в Баку. Правда, если раньше гоночный уик-энд у нас проводился в июне или апреле, то теперь Гран-При состоится в сентябре. В прошлом году победу на пепредсказуемой трассе городского кольца отпраздновал Макс Ферстаппен, и теперь чемпион мира из "Ред Булл" будет не прочь повторить успешный заезд.

16-19 октября

Чемпионат Европы по TeamGym

Этот командный вид гимнастики набирает все большую популярность на континенте. Он состоит из выступлений на трех снарядах: ковре, акробатической дорожке и мини-батуте. Соревнования проходят в трех видах: женские, мужские и смешанные команды. Баку впервые примет примет международный старт по данному виду гимнастики.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz