Есть 3 победы, но нет громкого боя. UFC не хочет подпускать Волкова к титулу - ВИДЕО - ФОТО

Серия из трех побед Волкова ни к чему не привела, UFC не видит в «Драго» чемпиона



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

В 2023 году Александр Волков выиграл 2 поединка и поднялся на шестую строчку в рейтинге в тяжеловесов. Но потенциальный соперник россиянина ветеран Льюис, а не боец из топ-5



Волков не оставил шансов последним трем противникам

Александр Волков является одним из самых опытных бойцов из всего ростера тяжелого дивизиона UFC. За 7 лет в промоушене он побился со всеми возможными оппонентами, большинство из которых победил.

При этом до поединка за пояс россиянин так и не добрался. Достигнуть желанной цели ему не помог даже последний титульный забег, насчитывающий 3 победы кряду. С момента предыдущего поражения «Драго» от Тома Аспиналла прошло почти 2 года.

Многие эксперты после того разгромного проигрыша в первом раунде поставили крест на дальнейших перспективах Александра в UFC. Однако россиянин далее реанимировал карьеру и вышел на хорошую серию.

В июне 2022-го Волкову понадобилось менее 2,5 минут, чтобы разобраться с одним из самых опасных нокаутеров тяжелого дивизиона Жаирзиньо Розенстрайком. Далее Александр дважды подрался в 2023-м.

Волков один из немногих россиян, для кого предыдущий год получился удачным. В марте он согласился выйти на бой с недавно попавшим в рейтинг Александром Романовым, что выглядело большим риском.

Впрочем, класс «Драго» оказался гораздо выше, чем у молдаванина - еще одна легкая победа нокаутом в первом раунде. Очередным соперником россиянина стал Тай Туиваса, который недавно располагался в топ-3.

Александр не оставил австралийцу ни единого шанса на успех. Он разбивал его на протяжении всего первого раунда, а после перерыва перевел на землю и удосрочил удушающим приемом.

За полтора года Волков одержал 3 яркие победы, вследствие чего поднялся на шестую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона. Однако такой успешный забег с доминирующими выступлениями абсолютно ни к чему не привел.

UFC по-прежнему не обращает внимания на Александра, даже несмотря на нынешнюю великолепную форму. И вместо заслуженного оппонента из первой пятерки рейтинга россиянину предлагают биться со сбитыми летчиками и ветеранами.

Реванш с Льюисом не имеет смысла

Самый вероятный соперник Волкова в 2024 году - бывший претендент на титул Деррик Льюис. 6 лет назад они уже дрались на турнире UFC 229. Тогда россиянин избивал «черного зверя» на протяжении почти всех трех раундов, но неожиданно упал в нокаут в самом конце после одного пропущенного удара.

Желание реабилитироваться за самый обидный проигрыш своей карьере совершенно понятно. Но поединок с таким соперником к титульному или даже претендентскому бою Волкова вновь не приведет.

Льюис сейчас занимает десятую строчку в рейтинге, а его лучшие годы уже далеко позади. В последних семи боях у «черного зверя» 5 поражений и только 2 победы. Ему удалось одолеть, покинувшего рейтинг, Криса Дакаса и, недавно попавшего туда, Маркоса Де Лиму.

Но всем остальным бойцам из топ-15 Льюис проигрывал в одностороннем порядке: Павловичу, Гану, Спиваку, Алмейде и тому же Туивасе. В нынешних реалиях у Деррика слишком много проблем.

Он перестал держать удар и сам падает в нокаут от большинства своих соперников. Внушительной физической формой и атлетизмом Льюис не отличался даже в свои лучшие годы.

Последний бой с менее габаритным Жаилтоном Алмейдой в очередной раз показал все минусы «черного зверя» в борьбе. За 10 лет выступлений в UFC Льюис так и не подтянул свою защиту от тейкдаунов.

Деррик всегда выделялся своим тяжелым ударом, но в последнее время он стал попадать по соперникам довольно редко. Возраст в 38 лет, нежелание работать над проблемами и несоблюдение спортивного режима - далеко не все причины неудач Льюиса.

Любого другого тяжеловеса с таким количеством поражений уже давно оставили бы за чертой рейтинга. Однако Деррик Льюис является одним из главных любимчиков Даны Уайта, и поэтому вместо понижения в классе ему предложили жирный контракт в промоушене на 8 поединков.

Сейчас Деррик выглядит для Волкова очередной возможностью заработать, но не более. Победа над десятым номером рейтинга никак не повлияет на продвижение Александра вверх по карьерной лестнице, а вот поражение вновь может все испортить.

Кто стал бы идеальным соперником «Драго»?

Самый логичный вариант для Волкова - это провести поединок с кем-либо из первой пятерки рейтинга. С некоторыми из нынешних участников титульной гонки Александр дрался ранее. Поэтому ему придется заходить на второй круг и проводить реванш.

Таковыми являются Ган, Блейдс и Аспиналл. Стилистически наиболее удобный соперник из этой тройки -1 это Сирил. 2 года назад Ган выиграл у Александра единогласным решением.

Сейчас есть отличная возможность взять реванш и показать более яркое выступление. Тоже самое можно сказать и про Блейдса. «Драго» хоть и проиграл американцу в первом бою, но кроме залеживания на земле Кертис в той встрече больше ничего не показал.

Однако с каждым из них организовать поединок довольно сложно. Асппиналл — временный чемпион. Кроме Джонса он драться больше ни с кем не хочет. Ган считает, что после победы над Спиваком ему обязаны дать еще один титульный поединок.

У того же Блейдса уже назначена встреча с Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 299. А на бой с соотечественником Павловичем Волков настроен категорично.

За последнее время в тяжелом дивизионе появилось много новых интересных бойцов. Не сказали свое последнее слово давние представители рейтинга вроде Волкова и Блейдса.

Каждый хочет драться за титул или, как минимум, в претендентском поединке. Поэтому найти подходящего соперника на начало 2024 года Александру крайне трудно. На ближайшие несколько месяцев Льюис - единственный вариант.

Для Волкова крайне важно не просто реабилитироваться за предыдущее поражение от Деррика, а удосрочить его в 1-2 раундах. Только так «Драго» обратит на себя внимание со стороны UFC и получит более статусного соперника.

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