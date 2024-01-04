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Пакьяо объявил о втором поединке с Мейвезером

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4 Января 2024 19:32
Пакьяо объявил о втором поединке с Мейвезером

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в шести весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо объявил о своём втором поединке с американцем Флойдом Мейвезером спустя 10 лет после их первого боя.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", на днях Мэнни Пакьяо присутствовал на Rizin 45 в канун Нового года на Saitama Super Arena в Японии. Пакман был приглашён на ринг генеральным директором Rizin Нобуюки Сакакибарой, который спросил, будет ли он драться с легендарным боксёром Флойдом Мейвезером.

«Большое спасибо за то, что снова пригласили меня сюда. Мне очень жаль, что мы не успели провести бой в прошлом году, как объяснил господин Сакакибара. В следующем году здесь, в Японии, состоится большой поединок с Флойдом Мейвезером! Я думал, вы не захотите, чтобы я это объявлял. Но я очень рад этому», - приводит слова Пакьяо Sherdog.

İdman.biz

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