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Обнародован первый рейтинг года - Агамирова продолжает лидировать

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3 Января 2024 15:00
Обнародован первый рейтинг года - Агамирова продолжает лидировать

Министерство молодежи и спорта опубликовало первую рейтинговую таблицу года для спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта.

Как сообщает İdman.biz, список за январь вновь возглавляет спортивная гимнастка Зохра Агамирова. В ее активе 610 очков. Команда по художественной гимнастике заняла второе место (540 очков). Замыкает тройку дзюдоист Зелим Коцоев (360 очков).

Отметим, что рейтинговые баллы рассчитываются по правилам, установленным Министерством молодежи и спорта. По рейтингу международные соревнования делятся на 5 категорий, а очки начисляются в зависимости от занятых на этих соревнованиях мест.

İdman.biz

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