Эти бойцы UFC станут звездами в 2024 году

В новом году каждый из этих бойцов может стать звездой UFC



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Копылов, Борральо и другие готовы громко заявить о себе в 2024-м

1.Татсуро Таира

Японский боец наилегчайшего дивизиона продолжает идти по стопам своего прямого конкурента Мухаммада Мокаева. Как и британец, Татсуро еще не потерпел в карьере ни единого поражения.

Под конец 2023 года Таира одержал свою пятую победу кряду в промоушене, нокаутировав во втором раунде Карлоса Эрнандеса. Этот успех подарил ему 15-ю строчку в рейтинге и открыл дорогу к более громким поединкам.

Каждого предыдущего соперника Татсуро прошел очень легко. Стилистически японец чем-то напоминает недавнего чемпиона наилегчайшей категории Брэндона Морено. Он является универсалом, способным оказать сопротивление как в стойке, так и в партере.

Таира грамотно меняет этажи, не стесняется бороться с базовыми представителями БЖЖ, а главное, всегда нацелен на досрочную победу. При 15-ти победах в карьере он финишировал 11 соперников.

Уже давно в наилегчайшем дивизионе не было столь ярких восходящих звезд. Ввиду универсализма и прямолинейного стиля у Таиры есть шансы на то, чтобы к концу 2024 года оказаться в первой десятке.

2. Мовсар Евлоев

Мовсар сейчас занимает девятую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона. Впрочем, несмотря на довольно высокое место в ростере, звездой россиянин не является. Во многом это связано из-за уровня предыдущей оппозиции.

Единственный побежденный соперник из топ-15 — американский полулегковес Дэн Иге. Всего у россиянина 17 выигранных боев в карьере и ни единого поражения. Практически в каждом своем поединке Евлоев доминирует за счет борцовских навыков.

Внушительная серия из семи побед кряду в UFC открыла представителю Ингушетии поединок с оппонентом из топ-3 Арнольдом Алленом. В случае очередного успеха Евлоев, как минимум, получит претендентский бой.

Но если это будет яркое выступление и досрочная победа, то вполне вероятно, россиянин далее подерется за титул с победителем пары Волкановски-Топурия. Получается, от статуса супертопа Мовсара отделяет всего лишь одна победа.

3. Кайо Борральо

Бразилец дебютировал в UFC 2 года назад, и сейчас он является кандидатом на попадание в топ-15 среднего дивизиона. С момента первого поединка в промоушене руководство не жалело новичка.

Кайо бросали под самых жестких и неудобных оппонентов абсолютно для любого бойца: Гаджи Омаргаджиев, Махмуд Мурадов, Абусупьян Магомедов. Каждого из этой четверки Борральо уверенно победил единогласным решением.

Он осознанно шел в партер с базовыми представителями самбо и вольной борьбы и с легкостью переводил их на землю. Хорошую работу на нижнем этаже бразилец подкреплял нестандартной ударной техникой.

Удары ногами с разворота, вертушки, бэкфисты — далеко не весь арсенал Борральо. Пока конкуренты по дивизиону, такие как Бо Никал, побеждали дебютантов или соперников, проигрывающих всем подряд, Кайо успешно дрался с самыми неуступчивыми представителями среднего дивизиона.

После серии из пяти побед кряду бразилец не постеснялся бросить вызов бывшему претенденту на титул Роберту Уиттакеру. Если сравнить послужной список Борральо с другими восходящими звездами среднего дивизиона, то он, как никто другой, заслуживает поединка с оппонентом из топ-5.

4. Бенуа Сен-Дини

Французский легковес на протяжении двух лет не оставлял ни единого шанса своим соперникам. За это время он одержал 5 досрочных побед кряду. Сен-Дини одолел Штольца, Бонфима, Миранду, Мойзеса и Фреволу.

Причем никто из этой пятерки не сумел продержаться с Бенуа даже до начала третьего раунда. Нокаут в первом раунде в недавнем поединке с Мэттом Фреволой подарил французу 12-ю строчку в рейтинге.

В такой форме очень интересно было бы посмотреть на Бенуа с более серьезными оппонентами. В плане ведения поединков Сен-Дини выглядит улучшенной версией Чарльза Оливейры.

Бенуа никогда не отступает назад. Он с самых первых секунд захватывает центр октагона и прессингует своих соперников. Также, как и Чарльз, является универсалом, но в отличие от бразильца обладает внушительной стойкостью и не падает в нокдаун после первого пропущенного удара.

В 2024 году у Сен-Дини есть прекрасная возможность ворваться в топ-5. Потенциальные соперники Бенуа - Гамрот, Физиев и Дариуш. Следующий поединок будет для него определяющим.

Победа станет для Сен-Дини огромным трамплином и откроет ему путь к боям с главными звездам дивизиона, такими как Гейджи, Порье и Оливейра.

5. Роман Копылов

Копылов очень неудачно начал свой путь в UFC. Он потерпел 2 поражения кряду и стоял на грани вылета из промоушена. Однако далее Роман реанимировал свою карьеру, одержав 4 победы кряду нокаутами.

3 из них пришлись на 2023 год. Буквально за 12 месяцев из статуса сбитого летчика Копылов превратился в теневую угрозу для всего среднего дивизиона. На фоне конкурентов Роман выделяется очень грамотной работой ног.

В этом плане он не проиграет не только другой восходящей звезде Кайо Борральо, но и многим оппонентам из топ-15. Того же Клаудио Рибейро в июле прошлого года Копылов нокаутировал хай-киком во втором раунде.

Последнего своего соперника Джоша Фремда россиянин некоторое время контролировал на дистанции мидл-киками, а затем нанес точный удар в печень и финишировал. Уровень середняков Копылов однозначно перерос.

Роман уже готов пойти на повышение и драться с оппонентами, занимающими 10-15 места в рейтинге. Сильная база кикбоксинга, достойная защита от тейкдаунов и внушительная ударная мощь являются неплохим подспорьем для дальнейшего взлета по карьерной лестнице.

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