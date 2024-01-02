Предолимпийский ЧМ примет Ченгду

Исполнительный Комитет Международной федерации гимнастики определил столицу предолимпийского чемпионата мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, им станет Ченгду. Китай примет главный старт сезона в 2027 году. Уже известны точные даты соревнования, которое начнется 23 сентября и завершится 7 октября.

Отметим, что в последние годы Ченгду организовал ряд крупных стартов. В прошлом году там проходили Всемирные Студенческие Игры, а в 2025-м состоятся Всемирные Игры.

Ниджат Закиев

İdman.biz