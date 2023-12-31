Где встретят Новый год наши известные спортсмены и тренеры? - ОПРОС

До конца 2023 года осталось всего несколько часов.

İdman.biz провел опрос о том, где и как спортивная общественность встретит Новый год.

Хотя многие из них останутся в Баку, некоторые улетели за границу.

Шахин Диниев (главный тренер "Сабаила"): Новый год я проведу в Баку со своими родственниками и семьей.

Айшан Абдулазимов (волейболист сборной и «Вашаша»): Сегодня у меня тренировка в Венгрии. После подготовки отмечу праздник с друзьями.

Хасрат Джафаров (борец греко-римского стиля): Буду праздновать вместе с родителями в нашем селе Гарадаглы в Геранбое.

Разия Алиева (азербайджанская волейболистка, член сборной): Новый год мы проведем с семьей дома в Баку.

Джесси Секидика (футболист Сабаха): Отпраздную с семьей в Баку.

Хидаят Гейдаров (дзюдоист): Новый год встречу в Москве.

Эльвин Джамалов (футболист «Сабаха»): Буду с семьей в Гахе.

Тахир Бахшиев (главный тренер национальной сборной по баскетболу): Отпраздную с семьей в Загаталах.

Санан Сулейманов (борец греко-римского стиля): Как всегда, проведу время дома с членами семьи.

Рафик Гусейнов (греко-римский борец): Буду с семьей.

Ирина Зарецка (каратэ): Новый год будем встречать с друзьями в Черновцах.

Ниджат Абасов (шахматист): Буду проводить время за пределами Баку с членами семьи и друзьями.

Зелим Коцоев (дзюдоист): Новый год буду встречать с семьей в Осетии.

Зохра Агамирова (спортивная гимнастка): Традиционно встречу дома с семьей

Эммануэль Апе (футболист Сабаха): Мы попрощаемся с 2023 годом в Париже вместе с моей семьей и друзьями.

Банучичак Гусейнли

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