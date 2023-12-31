Где встретят Новый год наши известные спортсмены и тренеры? - ОПРОС

До конца 2023 года осталось всего несколько часов.
İdman.biz провел опрос о том, где и как спортивная общественность встретит Новый год.
Хотя многие из них останутся в Баку, некоторые улетели за границу.
Шахин Диниев (главный тренер "Сабаила"): Новый год я проведу в Баку со своими родственниками и семьей.
Айшан Абдулазимов (волейболист сборной и «Вашаша»): Сегодня у меня тренировка в Венгрии. После подготовки отмечу праздник с друзьями.
Хасрат Джафаров (борец греко-римского стиля): Буду праздновать вместе с родителями в нашем селе Гарадаглы в Геранбое.
Разия Алиева (азербайджанская волейболистка, член сборной): Новый год мы проведем с семьей дома в Баку.
Джесси Секидика (футболист Сабаха): Отпраздную с семьей в Баку.
Хидаят Гейдаров (дзюдоист): Новый год встречу в Москве.
Эльвин Джамалов (футболист «Сабаха»): Буду с семьей в Гахе.
Тахир Бахшиев (главный тренер национальной сборной по баскетболу): Отпраздную с семьей в Загаталах.
Санан Сулейманов (борец греко-римского стиля): Как всегда, проведу время дома с членами семьи.
Рафик Гусейнов (греко-римский борец): Буду с семьей.
Ирина Зарецка (каратэ): Новый год будем встречать с друзьями в Черновцах.
Ниджат Абасов (шахматист): Буду проводить время за пределами Баку с членами семьи и друзьями.
Зелим Коцоев (дзюдоист): Новый год буду встречать с семьей в Осетии.
Зохра Агамирова (спортивная гимнастка): Традиционно встречу дома с семьей
Эммануэль Апе (футболист Сабаха): Мы попрощаемся с 2023 годом в Париже вместе с моей семьей и друзьями.
Банучичак Гусейнли
İdman.biz