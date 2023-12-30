997 медалей "Нефтчи" - ФОТО

В спортивном клубе «Нефтчи» состоялось мероприятие, посвященное итогам 2023 года.

Как сообщает İdman.biz, в течение года спортсмены клуба завоевали в общей сложности 997 медалей на соревнованиях, в которых принимали участие.

В результате целенаправленной государственной политики, реализуемой в области физического воспитания и спорта в нашей стране под руководством Президента Азербайджанской Республики, президента Национального олимпийского комитета господина Ильхама Алиева, спорт в Азербайджане достиг высокого уровня. Ярким свидетельством этого являются достижения азербайджанских спортсменов на престижных международных спортивных соревнованиях, а также успешное проведение престижных мероприятий мирового уровня в нашей республике.

Спортивный клуб «Нефтчи» активно участвует в реализации государственной политики в этой сфере и успешно продолжил свою работу в 2023 году. В этом году клуб, регулярно организующий соревнования среди работников нефтяной, газовой и химической промышленности по различным видам спорта, посвященным знаменательной истории и праздникам нашей страны, также успешно работает в подготовке профессиональных спортсменов и вносит ценный вклад в развитие азербайджанского спорта.

В уходящем году 105 профессиональных тренеров-преподавателей вели занятия по 26 видам спорта на четырех спортивных объектах спортивного клуба «Нефтчи» - Олимпийском учебно-спортивном комплексе имени Тофика Исмаилова, Гарадагской учебно-спортивной базе, спортивном комплексе «Машал» и Сумгаитском учебно-спортивном зале. В спортивных состязаниях приняли участие более 2000 молодых спортсменов, а также сотни нефтяников.

В качестве основного направления деятельности спортивного клуба "Нефтчи" в 2023 году предоставлялись бесплатные услуги по физическому воспитанию и спорту работникам предприятий нефтегазовой и химической промышленности, входящим в структуру SOCAR, и членам их семей. Спортивный клуб «Нефтчи» организовал турниры по мини-футболу, женскому и мужскому волейболу, спортивному ориентированию, плаванию и настольному теннису, посвященные 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Кроме того, были проведены мероприятия по шашкам, посвященные Международному женскому дню 8 марта, мероприятие по туризму «Отец, мать и я», посвященное Международному дню защиты детей 1 июня, а также шахматные массовые физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности азербайджанцев всего мира 31 декабря. В этих соревнованиях приняли участие сотни нефтяников.

По итогам проведенных соревнований определен состав национальных сборных SOCAR по различным видам спорта, которые в течение года добились больших успехов на различных турнирах, организованных государственными учреждениями.

За год достигнуты немало успехов в сфере большого спорта и подготовки профессиональных спортсменов. В 2023 году в рамках «Года Гейдара Алиева» был организован ряд мероприятий – открытые чемпионаты спортивного клуба «Нефтчи» по шахматам, боксу, греко-римской борьбе, вольной борьбе, акробатике, будо, дзюдо и фехтованию.

В течение 2023 года представители клуба добились высоких результатов на чемпионатах Европы и мира среди юниоров и молодежи, а также взрослых, а также в других престижных международных турнирах, соревнованиях республиканского и столичного масштаба, открытых чемпионатах других спортивных клубов и центров. Всего 347 спортсменов клуба, завоевавших на этих соревнованиях 997 медалей, были награждены золотыми, 277 - серебряными и 373 -бронзовыми медалями.

В 2023 году наибольших успехов добились борцы и дзюдоисты клуба, которые проявили большое упорство и завоевали исторические достижения на чемпионатах мира и Европы.

Члены спортивного клуба «Нефтчи» также добились высоких результатов в соревнованиях по боксу, тайскому боксу, каратэ, стрельбе, шахматам, тяжелой атлетике. В течение года паралимпийцы успешно выступили на соревнованиях по плаванию, дзюдо, парашютной стрельбе, паратхэквондо.

На мероприятии «Спортивные итоги года», проводимом Министерством молодежи и спорта, спортсмены клуба были объявлены победителями года в различных номинациях.

İdman.biz