Фарид Гаибов: "Мы завершаем еще один год, полный успехов и побед"

"На обновленном сайте министерства я делюсь с вами своей итоговой точкой зрения на 2023 год. Наша новая веб-страница, запущенная сегодня в новом дизайне и в соответствии с современными требованиями, будет более удобной в использовании, более оперативной и доступной в доставке информации».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, оценивая декабрь и 2023 год.

В "Точке зрения министра" он отметил, что мы завершаем еще один год, полный успехов и побед: "За год азербайджанские спортсмены завоевали рекордное количество - 1472 медали на официальных международных соревнованиях. Из них 464 золотых, 398 серебряных и 610 бронзовых. «Год Гейдара Алиева» запомнится как настоящий триумфальный год, наполненный моментами гордости для нашей страны. Достижения в области молодежи и спорта также были достаточными. Несомненно, в Ханкенди состоялось не только декабрьское, но и самое радостное спортивное событие года. Спустя 30 лет проведение первого футбольного матча в Ханкенди на освобожденных от оккупации территориях - почетная страница нашей спортивной истории. Было большой честью то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за игрой вместе с детьми шехидов на стадионе».

Министр отметил, что, как обычно, и в этом году Президент страны порадовал наших спортсменов, подписав распоряжения о вручении группе спортсменов и специалистов спорта различных государственных наград за особые заслуги и высокий профессионализм в развитии спорта. Спортсмены были награждены «Почетной грамотой Президента Азербайджанской Республики», медалами «Прогресс», а некоторым были присвоены почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта» и именная стипендия Президента Азербайджанской Республики: «Многим спортсменам и специалистам также подарили новые квартиры. Почетное событие, что эти награды впервые были вручены за пределами Баку - в городе Ханкенди. Тот факт, что глава государства, который встречался с лауреатами и поздравлял их, несмотря на свою занятость, всегда уделяет время спортивной общественности, является настоящей мотивацией для каждого из нас впредь работать более ответственно».

По словам Гаибова, в конце года азербайджанские спортсмены завоевали очередную лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024: "На этот раз наш тхэквондист Гашим Магомедов завоевал золотую медаль на турнире "Большого шлема" в олимпийских весовых категориях, проходившем в Уси, Китай. В течение года азербайджанские спортсмены завоевали 9 лицензий на XXXVIII летние Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году. Лицензии завоевали Руслан Лунёв по стрельбе, Мурад Аллахвердиев и Магомед Абдуллаев - по боксу, Анна Скидан - по лёгкой атлетике, Зохра Агамирова - по художественной гимнастике, Магомедхан Магомедов - по вольной борьбе, Хасрат Джафаров и Санан Сулейманов - по греко-римской борьбе, Гашим Магомедов - по тхэквондо.

Женская сборная Азербайджана по футболу успешно выступила в дивизионе С Лиги наций УЕФА и вышла в дивизион B, став лидером группы. Поздравляю наших девушек с этим праздником и желаю им дальнейших успешных выступлений. Супертурнир "Мемориал Вугара Гашимова-2023" уже занял свое место в состязании известных шахматистов. Отрадно, что турнир был организован в регионе, а не в столице. В этом году турнир проводится в 9-й раз и прошел в городе Габала. "Я призываю федерации организовывать подобные мероприятия в регионах. Конечно, такие соревнования создают условия для популяризации спорта в регионах, и в то же время, развития проживающей в регионах молодежи - волонтеров, набирающихся опыта».

Министр рассказал, что соревнования "Плавание для всех", проведенные впервые в прошлом году, в этом году стали традиционными: "В целом 1350 участников в 14 различных возрастных категориях принимали участие в соревнованиях, проходивших одновременно на 35 спортивных объектах страны. Еще одним новшеством станет продолжение соревнований среди спортсменов тюркоязычных стран. Спортсмены, победившие в каждой возрастной категории, будут представлять нашу страну на финальном этапе, который пройдет в следующем году среди спортсменов тюркоязычных стран. Кстати, в церемонии открытия турнира онлайн приняли участие и представители тюркоязычных стран. Хочу поблагодарить Федерацию плавания за сотрудничество в организации этого турнира, а также Федерацию конного спорта Азербайджана за организацию турнира на Кубок Президента по национальному конному спорту и Национальный паралимпийский комитет Азербайджана за организацию VII Детского паралимпийского турнира Паралимпийские.

Гаибов также напомнил о своей встрече с министром молодежи и спорта Болгарии Димитаром Илиевым, находившимся с официальным визитом в нашей стране: "После обсуждения нынешнего уровня отношений между двумя странами в области молодежи и спорта и перспектив развития будущего сотрудничества, мы подписали Меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Болгарией в области молодежи и спорта. Во время пребывания в Баку мой болгарский коллега посетил ряд спортивных центров, был гостем спортивных учреждений. "В последний день поездки Димитар Илиев вместе с нами наблюдал за матчем в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и "Хеккеном", проходившим на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Он стал свидетелем еще одной истории, написанной "Карабахом" в истории азербайджанского футбола».

Министр сообщил, что по традиции он встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, которые в течение прошлого месяца успешно представляли нашу страну на континентальных, мировых чемпионатах и ​​престижных международных соревнованиях: "Представители спорта отчитались о соревнованиях, в которых они участвовали, и победах, которые они одержали. Тренеры сборных рассказали о процессе подготовки и успехах наших спортсменов».

Он также рассказал, что в декабре заложена основа новой традиции: "На коллегиальном заседании Министерства молодежи и спорта мы обсудили вопросы выбора спортивных столиц на 2024-2025 годы и молодежной столицы на 2025 год, провели первые выборы. Губа была выбрана «Спортивной столицей» на 2024 год, а Габала - на 2025 год. Верю, что наши города, завоевавшие статус спортивной столицы, на протяжении всего года будут демонстрировать настоящую спортивную активность. Еще один наш город - Сумгаит - в 2025 году получит эстафету «Молодежной столицы» от Лянкярана. Наша встреча с руководителями молодежных и спортивных управлений, районных молодежных и спортивных секторов, Домов молодежи, входящих в структуру министерства, олимпийских спортивных комплексов, других спортивных объектов и детско-юношеских спортивных школ прошла весьма продуктивно. Мы обсудили деятельность этих организаций и дали свои рекомендации по дальнейшему совершенствованию.

Фарид Гаибов также подчеркнул, что итоги 2023 года были отмечены совместно со спортивной общественностью и представителями СМИ: «Наша спортивная общественность завершила прошлый 2023 год на торжественном вечере «Итоги года», который продолжился награждением лучших за год, выбранных в результате 3-х этапов голосования. На торжественной церемонии, посвященной спортивным итогам года, с участием более 500 спортсменов, тренеров, специалистов и руководителей федерации были объявлены и награждены победители года в 19 номинациях. За год мы добились довольно больших успехов как в молодежной сфере, так и в спортивной. Конечно, это стало возможным благодаря указаниям и постоянной поддержке главы страны, господина Ильхама Алиева. Наша молодежь и спортсмены, следуя воле общенационального лидера Гейдара Алиева, добились в этом году больших успехов в рамках «Года Гейдара Алиева». Пользуясь случаем, поздравляю каждого из вас с наступающим Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев всего мира».

İdman.biz