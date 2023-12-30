Источник: Дмитрий Бивол подписал контракт на бой с Артуром Бетербиевым

Чемпион мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол подписал контракт на титульный бой с соотечественником Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Об этом сообщает известный журналист Дэн Рафаэль со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по данным источника, Бетербиев ещё не подписал контракт, так как в скором времени проведёт бой с британцем Каллумом Смитом, который назначен на 13 января 2024 года.

Ранее Дмитрий Бивол единогласным решением судей победил Артура Линдона. Благодаря этому российский боксёр сохранил титул WBA, а также завоевал чемпионский пояс по версии IBO в полутяжёлой весовой категории. После этого Бивол сообщил, что готов провести бой с Артуром Бетербиевым, который удерживает титулы IBF, WBC и WBO. Примечательно, что в январе чеченский боксёр должен драться с Каллумом Смитом.

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