Респонденты выбрали спортивное событие года в Азербайджане - ОПРОС

2023 год подходит к концу.

Как сообщает İdman.biz, за наш сотрудник провел опрос среди жителей и гостей столицы. Мы спросили о спортивном событии года в Азербайджане.

Большинство респондентов отметили игру «Карабах» - МОИК в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу в Ханкенди как спортивное событие года. В то время как другие выделяли выход "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы, были и те, кто особо выделял соревнования различного типа, проводимые в Баку.

Интигам Гулиев (житель города): Событием года стал футбольный матч, прошедший в Ханкенди спустя много лет.

Севиндж Юнлю (гражданка Турции): В течение года в Азербайджане прошло много важных соревнований. Поэтому я не хочу выделять какое-либо отдельно.

Васиф Гусейнов (житель города): Я считаю выход "Карабаха" в стадию плей-офф Лиги Европы событием года.

Натиг Магеррамов (житель города): Самым крупным спортивным событием года является выход "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы.

Джейхун Халиклы (тхэквондист): Футбольный матч, прошедший в Ханкенди, и исторические результаты, достигнутые "Карабахом".

Эльвин Сафаров (житель города): Выход «Карабаха» в плей-офф Лиги Европы.

Эльдар Мансуров (композитор): После длительного перерыва футбольный матч, прошедший в Ханкенди, вошел в историю как незабываемое спортивное событие года.

Зейнаб Мамедова (жительница города): Я бы выделила соревнования по гимнастике, проводимые в стране.

Эльшан Гафарлы (житель города): Для меня спортивное и самое незабываемое событие года - это матч между «Карабахом» и МОИКом в Ханкенди.

Ринад Алиев (житель города): 36-й чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих.

Мухаммад Рустамлы (житель города): «Карабах»у покорилось важное достижение в футболе и клуб вошел в историю Азербайджана. По этой причине, конечно же, спортивным событием года является выход «Карабаха» в плей-офф Лиги Европы.

Нурана Ахмедова (жительница города): Спортивным соревнованием года является матч между «Карабахом» и МОИКом в Ханкенди.

Асиман Микаилова (жительница города): Встреча "Карабаха" с командой МОИК в Ханкенди - спортивное событие года.

Аршад (гражданин Ирака): Азербайджанский спорт очень развит, особенно борьба. Поэтому лучшее спортивное соревнование года - чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих.

Самед Гусейнов (житель города): Выход «Карабаха» в плей-офф Лиги Европы.

Рамин Гусейнов (житель города): Игра Кубка Азербайджана в Ханкенди ("Карабах" - МОИК).

Айлин Гусейнова (жительница города): Успехи наших гимнасток на соревнованиях, проводимых в стране.

Расул Микаилов (житель города): Выход "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы.

Тарлана Абдуллаева (жительница города): 36-й чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих.

Айнура Сафарова (жительница города): Чемпионат мира по конному спорту можно считать спортивным событием года.

Банучичак Гусейнли

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