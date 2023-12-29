МОК предложил Японии провести первые Олимпийские киберспортивные игры в 2026 году - СМИ

Международный олимпийский комитет (МОК) предложил правительству Японии провести в 2026 году первые Олимпийские киберспортивные игры, сообщает издание Hokkaido со ссылкой на агентство Kyodo.

По информации источника, подробнее этот вопрос обсудят в 2024 году.

Президент МОК Томас Бах в октябре заявлял, что просил профильную комиссию организации изучить вероятность создания Олимпийских киберспортивных игр. По его словам, виртуальные виды спорта могут способствовать продвижению ценностей совершенства, дружбы и уважения, которые лежат в основе Олимпийских игр.

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