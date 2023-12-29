Массовость в спорте - соревнования года

В 2023 году в Азербайджане был проведен ряд массовых спортивных мероприятий.

По информации, предоставленной İdman.biz в Министерстве молодежи и спорта, были организованы соревнования по плаванию на открытой воде «Переплывем Кюр!», соревнования по плаванию в закрытых помещениях «Поплывем вместе», посвященный Дню Победы III «Забег Победы», и «Бакинский марафон-2023» под лозунгом «Победи ветер».

Помимо этого, в Геранбое совместно с Европейским Союзом прошли турниры «Be active», турнир по мини-футболу «Unutma, YAŞAT!» «Фестиваль спорта 2023» в Губе, продолжающийся турнир по мини-футболу среди государственных учреждений, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, создал условия для пропаганды здорового образа жизни и занятий спорта 10 тысяч человек разного возраста.

В течение года проводились тренировки «Обучение плаванию» среди школьников в Олимпийских спортивных комплексах, расположенных в разных регионах и городах нашей страны.

İdman.biz