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Сюрпризы и достижения года в азербайджанском спорте

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29 Декабря 2023 16:22
Сюрпризы и достижения года в азербайджанском спорте

Среди успехов азербайджанских спортсменов в 2023 году были названы приятные сюрпризы и достижения, достигнутые впервые.

Как сообщили İdman.biz в Министерстве молодежи и спорта, сдача в эксплуатацию ледовой арены Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева стала важным событием для развития зимних видов спорта в Баку.

Стадион Ханкенди стал первым спортивным объектом в наших городах, освобожденных от оккупации, и был сдан в эксплуатацию в короткие сроки.

То, что дзюдоистка Хадиджа Гадашова стала чемпионкой мира среди юниоров, - первое достижение в нашей спортивной истории.

Завоевание серебряной медали чемпионата Европы по шахматам женской сборной Азербайджана является одним из достижений этого года. На 37-м чемпионате мира по прыжкам на батуте и акробатике Михаил Малкин, Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Эльнур Мамедов впервые в истории азербайджанской гимнастики удостоились золотой медали в командном зачёте на чемпионате мира по акробатике.

Впервые в истории азербайджанской гимнастики нашей смешанной паре (Агасиф Рагимов и Разия Сеидли) и нашей мужской паре (Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев) удалось завоевать титул чемпиона Европы среди взрослых.

Наши дзюдоисты завоевали золотую медаль в смешанных командных соревнованиях чемпионата Европы среди юниоров, проходившего в португальском Одивелаше. Это достижение вошло в историю как первая золотая медаль, завоеванная нами в командных соревнованиях чемпионатов Европы.

İdman.biz

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