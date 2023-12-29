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В рамках "Года Гейдара Алиева" проведено 474 спортивных мероприятия

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29 Декабря 2023 16:14
В рамках "Года Гейдара Алиева" проведено 474 спортивных мероприятия

В рамках 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева и «Года Гейдара Алиева» в 2023 году в нашей стране было организовано 474 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 64 925 человек.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространило Министерство молодежи и спорта Азербайджана.

89 мероприятий с участием 32 190 человек были проведены Министерством и спортивными федерациями.

Остальные 385 мероприятий были организованы в разных регионах нашей страны и собрали 32 735 участников.

Кроме того, в рамках 13 проектов по республике проведено 81 массовое спортивное мероприятие, в которых приняли участие 36,6 тысяч человек.

İdman.biz

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