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Стало известно количество международных соревнований, организованных в Азербайджане в этом году

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29 Декабря 2023 16:08
Стало известно количество международных соревнований, организованных в Азербайджане в этом году

Объявлено количество международных соревнований, которые провел Азербайджан в 2023 году.

По информации, предоставленной İdman.biz Министерством молодежи и спорта, за год наша страна приняла 3 чемпионата мира.

В Баку были организованы 26-й чемпионат мира по тхэквондо, 53-й чемпионат мира по стрельбе и 36-й чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих. Также были проведены такие соревнования, как Кубок мира по мужской и женской гимнастике, Кубок мира по художественной гимнастике, Гран-при Азербайджана Формулы-1, 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике, Кубок мира по шахматам, международный турнир Ризин «Landmark 7» по ММА.

В Баку состоялись VII Международная конференция министров и высших должностных лиц по физическому воспитанию и спорту, Генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации (FIA) и церемония награждения (FIA Prize-Giving Ceremony), Конгресс Европейской конфедерации бадминтона, 29-я Генеральная ассамблея Европейской стрелковой конфедерации и другие важные мероприятия.

Согласно единому календарному плану республиканских и международных физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденному Министерством молодежи и спорта на 2023 год, совместно с действующими в республике федерациями в течение года проведено 318 республиканских и 91 международное соревнование, национальные сборные приняли участие в 630 международных соревнованиях. Национальные спортивные сборные принимали участие в сборах 399 раз продолжительностью не менее 12 дней.

İdman.biz

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