Объявлено количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами в 2023 году - РЕКОРД

Объявлено количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на международных соревнованиях в 2023 году.

По информации, предоставленной İdman.biz в Министерстве молодежи и спорта, наши сборные завоевали в общей сложности 1472 медали на чемпионатах Европы и мира, кубковых соревнованиях и других официальных международных турнирах.

Это рекордный показатель в истории азербайджанского спорта. Из них 799 (214 золотых, 208 серебряных, 377 бронзовых) относятся к олимпийской, 587 (223 золотых, 159 серебряных, 205 бронзовых) – к неолимпийской, а 86 (27 золотых, 31 серебряных, 28 бронзовых) – к паралимпийской программе.

Алиаббас Рзазаде, Гаджи Алиев в вольной борьбе, Мария Стадник в женской борьбе, Хасрат Джафаров, Улву Ганизаде в греко-римской борьбе, наша сборная по групповым движениям в художественной гимнастике, Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев в дзюдо завоевали звания чемпионов Европы. В целом в олимпийских видах спорта среди взрослых азербайджанские спортсмены завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей в стрельбе, художественной гимнастике, греко-римской борьбе, вольной борьбе, женской борьбе и дзюдо.

Азербайджанские спортсмены, успешно выступившие на чемпионате мира, завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей в олимпийских видах спорта. Борцы Эльдениз Азизли и Рафик Гусейнов завоевали титул чемпиона мира. Альфонсо Домингес (бокс), Мурад Мамедов (греко-римская борьба), Хасрат Джафаров (греко-римская борьба), Санан Сулейманов (греко-римская борьба), Осман Нурмагомедов (вольная борьба), Магомедхан Магомедов (вольная борьба) завоевали серебряные, Дадаш Дадашбейли (тяжелая атлетика), Айнур Рзаева (бокс), Магомед Абдуллаев (бокс), Зелим Коцоев (дзюдо) - бронзовые медали.

В рамках XI Игр СНГ на прошедшем в Минске заседании Совета по физическому воспитанию и спорту СНГ азербайджанский город Гянджа был выбран «Спортивной столицей СНГ» на 2025 год.

В течение года на III Европейских играх, проходивших в Польше, азербайджанские спортсмены завоевали 11 медалей (3 золотые, 2 серебряные, 6 бронзовых), а на XVII Европейском юношеском олимпийском фестивале в Словении наши дзюдоисты в общей сложности завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. 9 медалей (3 серебра, 6 бронз) были завоеваны на 31-й летней Универсиаде студентов в Китае, 62 медали (10 золотых, 17 серебряных и 35 бронзовых) - на II Играх СНГ в Беларуси, 27 медалей - на Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге (3 золота, 8 серебряных, 16 бронзовых), а на II Универсиаде тюркских государств, проходившей в Туркестанской области Казахстана - в общей сложности 26 медалей (7 золотых, 7 серебряных, 12 бронзовых).

В течение года азербайджанские спортсмены завоевали 9 лицензий на XXXIII летние Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году - Руслан Лунев в стрельбе, Мурад Аллахвердиев и Магомед Абдуллаев - в боксе, Анна Скидан - в легкой атлетике, Зохра Агамирова - в художественной гимнастике, Магомедхан Магомедов - в вольной борьбе, Хасрат Джафаров и Санан Сулейманов - в греко-римской борьбе, Гашим Магомедов - в тхэквондо. Наши паралимпийцы уже завоевали 6 лицензий.

Отметим, что в прошлом году наши спортсмены завоевали 837 наград. Из них 356 (116 золотых, 101 серебряный, 139 бронзовых) были в олимпийских, 384 (110 золотых, 105 серебряных, 169 бронзовых) - неолимпийских, 97 (44 золотых, 18 серебряных, 35 бронзовых) - паралимпийских видах спорта.

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