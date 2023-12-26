Десятка лучших азербайджанских спортсменов года - СПИСОК

Объявлена ​​итоговая рейтинговая таблица спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта на 2023 год.

Как сообщает İdman.biz, десятка лучших азербайджанских спортсменов была объявлена на мероприятии, организованном Министерством молодежи и спорта.

В список включены спортсмены по 6 видам спорта.

Десятка лучших согласно рейтингу:

Зохра Агамирова (художественная гимнастика)

Художественная гимнастика (команда по групповым упражнениям)

Зелим Коцоев (дзюдо)

Никита Симонов (гимнастика)

Стендовая стрельба (команда MIX)

Хидаят Гейдаров (дзюдо)

Гюльтадж Мамедалиава (дзюдо)

Лейла Алиева (дзюдо)

Яшар Наджафов (дзюдо)

Руслан Лунёв (стрельба)

Отметим, что рейтинговые баллы рассчитываются по правилам, установленным Министерством молодежи и спорта. По рейтингу международные соревнования делятся на 5 категорий, а очки начисляются в зависимости от занятых на этих соревнованиях мест.

İdman.biz