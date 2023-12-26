Фарид Гаибов: "Этот год был очень успешным для азербайджанского спорта"

«Этот год был очень успешным для нашей страны. Мы восстановили нашу территориальную целостность».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на торжественной церемонии, проходящей в связи со спортивными итогами года.

Он отметил, что уходящий в историю 2023 год был очень успешным для нашей страны и нашего спорта.

Ф.Гаибов отметил, что в год 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева в нашей стране был организован ряд международных соревнований: "Практически все федерации провели соревнования, связанные с юбилеем. В Азербайджане прошли 3 чемпионата мира, чемпионат Европы, международные турниры и конференции. "Этот год был удачным для азербайджанского спорта. Наши спортсмены также успешно выступали на международных соревнованиях, в которых участвовали. Многие из них впервые завоевали призовые места на чемпионатах мира и Европы. Наша страна получила 9 лицензий на летние Олимпийские игры в Париже-2024».

Сказав, что приближается олимпийский год, министр пожелал успехов всем федерациям.

İdman.biz