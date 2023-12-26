Сегодня названы лучшие в азербайджанском спорте

Сегодня будут объявлены лучшие спортсмены 2023 года в азербайджанском спорте.

Как сообщает Idman.biz, имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии, организованной Министерством молодежи и спорта.

Отбор лучших проходил в 3 этапа. На начальном этапе федерации олимпийских видов спорта представили своих кандидатов на номинации. Второй этап проводился в социальных сетях. На третьем этапе учитывалось мнение комиссии судей, созданной в министерстве.

В процессе отбора кандидаты получили 50 процентов голосов от федераций, 30 процентов - от социальных сетей и 20 процентов - от специальной комиссии судей.

Лучшая спортсменка года

1. Зохра Агамирова (художественная гимнастика)

2. Говхар Бейдуллаева (Шахматы)

3. Ирина Зарецка (Каратэ)

Лучший спортсмен года среди мужчин

1. Хидаят Гейдаров (дзюдо)

2. Михаил Малкин (Спортивная гимнастика)

3. Хасрат Джафаров (греко-римская борьба)

Лучшая женская команда года

1. Национальная сборная по художественной гимнастике.

2. Шахматная сборная

3. Баскетбольный клуб «Нефтчи» (3х3)

Лучшая мужская команда года

1. Футбольный клуб "Карабах"

2. Сборная по греко-римской борьбе.

3. Сборная по тамблингу

Лучший судья года

1. Назим Умбаев (дзюдо)

2. Сади Гулиев (борьба)

3. Асиф Ширалиев (борьба)

Лучший тренер года

1. Гурбан Гурбанов (футбол)

2. Сияна Василева (художественная гимнастика)

3. Рустам Алимли (дзюдо)

Лучшие спортивный медицинский персонал года

1. Рамиль Велиев (дзюдо)

2. Заур Абдуллаев (бокс)

3. Национальный Научно-Практический Институт Спортивной Медицины и Реабилитации

Лучшая спортивная федерация года

1. Федерация гимнастики Азербайджана.

2. Федерация дзюдо Азербайджана.

3. Федерация каноэ и гребли Азербайджана

Лучший спортивный клуб года

1. Спортивный клуб «Оджаг Спорт»

2. Баскетбольный клуб «Сабах».

3. Футбольный клуб "Карабах"

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