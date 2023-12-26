Сегодня назовут лучших азербайджанских спортсменов года

Сегодня будут объявлены лучшие спортсмены в 2023 году в азербайджанском спорте.

Как сообщает İdman.biz, имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии, организованной Министерством молодежи и спорта.

Отбор лучших проходил в 3 этапа. На начальном этапе федерации олимпийских видов спорта представили своих кандидатов на номинации. Второй этап проводился в социальных сетях. На третьем этапе учитывалось мнение комиссии судей, созданной в министерстве.

В процессе отбора кандидаты получили 50 процентов голосов от федераций, 30 процентов - от участников социальных сетей и 20 процентов - от специальной комиссии судей.

İdman.biz