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Тренер Уайлдера: Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть Паркеру

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24 Декабря 2023 21:52
Тренер Уайлдера: Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть Паркеру

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе, американца Деонтея Уайлдера, прокомментировал поражение своего бойца в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, который состоялся в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Плохой день на работе. Во-первых, у Джозефа Паркера и Энди ли был чертовски хороший план. Паркер ни открывал подбородок. Пару раз он терял баланс. Я считал, что Деонтей заставить его на что-то наткнуться, но он так и не открыл челюсть.

Победил лучший, поздравляю Джозефа Паркера. Только любовь и уважение. Он один из лучших в мире, нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть Паркеру. У нас же был ужасный вечер», - сказал Скотт в интервью YouTube-каналу EsNews.

İdman.biz

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