"Ни с кем в истории единоборств не обращались так, как со мной". Макгрегор - о UFC

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обрушился с резкой критикой в адрес промоушена Даны Уайта из-за постоянных переносов его возвращения в октагон.

«UFC… дайте мне уже что-нибудь. Сначала я должен был вернуться в апреле, теперь оказывается, что в декабре… Ни с кем в истории единоборств никогда не обращались так, как со мной в эту минуту… Они, чёрт возьми, должны открыть для меня двери. Я жду. Моё терпение на исходе», - написал Макгрегор в социальных сетях.

Напомним, изначально возвращение Макгрегора планировалось весной в бою с Майклом Чендлером на UFC 300, однако Дана Уайт впоследствии заявил, что Макгрегору ещё предстоит пройти шесть месяцев антидопингового тестирования, прежде чем он сможет драться, несмотря на то что он проходит тесты уже с октября.

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