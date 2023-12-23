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"Вы всё увидите". Адесанья - о возвращении в октагон UFC

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23 Декабря 2023 13:59
"Вы всё увидите". Адесанья - о возвращении в октагон UFC

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", бывший чемпион американского промоушена UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья сообщил, что в скором времени намерен вернуться в октагон после небольшого отдыха.

"Я провел четыре боя за 14 месяцев в качестве чемпиона UFC. Это просто неслыханно. Я был самым активным чемпионом UFC. Жизнь заставила меня взять отпуск, но вы скоро меня увидите. Я сказал, что вернусь в 2027 году, а эти идиоты подумали, что я действительно это имел в виду. Но вы всё увидите", - сказал Адесанья в интервью YouTube-каналу IFL TV.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 293 в сентябре, Адесанья уступил единогласным судейским решением американцу Шону Стрикленду, лишившись чемпионского титула. Поражение стало для 34-летнего новозеландца третьим в UFC.

Спустя некоторое время Адесанья объявил, что на некоторое время возьмёт перерыв в профессиональной карьере.

İdman.biz

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