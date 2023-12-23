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Назим Садыхов: "2024-й год, я иду. Будь готов"

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23 Декабря 2023 10:36
Назим Садыхов: "2024-й год, я иду. Будь готов"

"2024-й год, я иду. Будь готов".

Как сообщает İdman.biz, именно так поделился ожиданиями от нового сезона азербайджанский боец смешанных единоборств Назим Садыхов.

Свой последний на данный момент бой он провел 11 ноября в "Мэдисон Сквер Гардене" в Нью-Йорке против россиянина Вячеслава Борщева. По итогам трехраундового поединка судьи зафиксировали ничью.

Под постом Садыхова в социальной сети пользователи пожелали ему удачи и спрогнозировали соперников по предстоящим боям. Один из самых популярных вариантов, называвшихся подписчиками, матч-реванш против Борщева. Также озвучивались имена американца Бобби Грина, британца Педди Памблетта и других спортсменов в качестве возможных оппонентов по ближайшим поединкам.

Садыхов, выступающий в UFC, рассчитывает вернуться в октагон в начале следующего года. Он готовится с прицелом на новый сезон и рассчитывает побороться за место в рейтинге Топ-15 легкого веса. С этой целью Назим со своей командой корректирует некоторые элементы подготовки, чтобы в 2024-м году быть готовым к новым вызовам.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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