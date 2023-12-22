5 самых ярких нокаутов в UFC в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО

Хай-кики Гейджи и Махачева, слэм от Клозе - чей нокаут получился самым зрелищным в этом году?

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Звездные легковесы и полулегковесы UFC порадовали болельщиков в 2023 году необычными финишами в стойке



1. Джош Эммет против Брайса Митчелла

Шестой номер рейтинга полулегковесов Джош Эмметт провел в 2023 году 3 поединка. После поражений от Топурии и Родригеза 38-летнему американцу важно было реабилитироваться и снова выйти на победную серию.

На UFC 296 Эммет вышел в октагон против далеко не самого простого соперника в лице десятого номера ростера Брайса Митчелла. Предполагалось, что у Джоша возникнут большие проблемы против сильного борца, выигравшего ранее у Дэна Иге и Эдсона Барбозы.

Брайс намеренно отдал инициативу оппоненту и просто ждал удачного момента для тейкдауна. Правда, такой возможности ветеран ему не предоставил. Бывший претендент на временный титул с каждым разом все ближе и ближе подходил к Митчеллу.

Молодой американец решился на размен с соперником в стойке, что стало для него началом конца. Брайс выбросил свой удар в воздух и открылся, чем тут же воспользовался его оппонент.

Эммет молниеносно пробил мощнейшим правым кроссом в голову, после которого Митчелл сразу упал на канвас. Брайс был настолько потрясен, что даже не двигался. Для него бой закончился всего лишь за 2 минуты.

2. Ислам Махачев против Александра Волкановски 2

После ярчайшей пятираундовой битвы в феврале на турнире в Перте Ислам и Алекс встретились еще раз в октябре в Абу-Даби. Австралиец спас турнир UFC 294, согласившись выйти в клетку на коротком уведомлении вместо Чарльза Оливейры.

Напряжение витало в воздухе с самых первых секунд. Бойцы действовали очень аккуратно и в лишний раз не рисковали. Волкановски по началу смотрелся очень неплохо. Он заблокировал попытку тейкдауна от Махачева, а также навязал ему серьезное сопротивление в борьбе у сетки.

Но давление Махачева в стойке стало ключевым фактором его успеха. Алекс постоянно отходил назад и оказался прижатым к сетке. На этот раз у него уже не было той уверенности, которая присутствовала на домашнем турнире.

Несколько неточных джебов по воздуху это все, чем запомнился Волкановски в реванше. А вот Ислам, предпочитающий чаще всего бороться, очень сильно удивил. Дагестанец выбросил хай-кик, который попал точно в висок оппоненту.

В начале четвертой минуты боя Алекс упал на землю и был не в состоянии драться дальше. Махачев нанес по обездвиженному сопернику ряд ударов, и судья остановил встречу. Пожалуй, это была самая яркая победа в карьере россиянина.

3. Исмаэль Бонфим против Терренса Маккинни

Бразильский легковес дебютировал в UFC на домашнем турнире в январе в карде с Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом. К первому поединку в самом сильном промоушене планеты он подошел в статусе непобежденного бойца.

Соперником Исмаэля стал Теренс Маккинни, у которого было в UFC 3 победы и одно поражение. Бонфим принялся разбивать своего более опытного визави уже с первых минут поединка.

Теренс постоянно отходил назад к сетке и пытался засушить поединок в партере. К середине второго раунда Маккинни сильно выдохся, а после второго стоячего нокдауна от безысходности кидался в ноги своему сопернику.

Исмаэль ни на секунду не сбавлял темп и с третьей попытки финишировал американца. Когда Теренс стоял спиной у сетки, Бонфим наградил его летящим коленом в голову. Удар оказался настолько сильным, что Маккинни без чувств рухнул на канвас лицом вперед.

Вот так эффективно Бонфим ворвался в UFC, начав свой путь с яркой победы нокаутом.

4. Дракар Клозе против Джо Солеки

Бывший представитель топ-15 легкого дивизиона UFC Клозе подходил к декабрьскому бою с Джо Солеки после четырех побед и одного проигрыша в пяти предыдущих встречах. Впрочем, у его соперника была аналогичная статистика.

Болельщики на трибунах ожидали конкурентного сопротивления на протяжении всех трех раундов, однако их встреча завершилась довольно быстро. Немного поработав с Солеки в стойке, Дракар решил подключить борьбу.

Джо заблокировал пару попыток проходов в ноги, но Клозе не сбавлял обороты. Он все-таки оторвал Солеки от земли, правда вместо перевода сразу же последовал бросок оппонента головой об канвас.

Джо после такого приема едва не потерял сознание, после чему ему потребовалось помощь, чтобы покинуть октагон. Дракар, напротив, одержал третью победу кряду и оформил редкий нокаут слэмом.

5. Джастин Гейджи против Дастина Порье 2

Долгожданный реванш Гейджи против Порье прошел на номерном карде UFC 291. Их первый бой, состоявшийся в 2018 году, закончился победой Дастина техническим нокаутом. Интерес к ответному бою подогревала не только история противостояния, но и тот факт, что на кону стоял символический пояс BMF.

За эти 5 лет Джастин вырос, как боец. В реванше он уже не шел в откровенную рубку. «Хайлайт» действовал в стиле контрпанчера, заставляя своего соперника вымахиваться. Первый раунд с небольшим преимуществом забрал Порье.

А вот в начале следующего отрезка Гейджи наградил своего оппонента жестким нокаутом. Дастин работал слишком расслабленно. Он продолжал выбрасывать джебы, но полностью забыл про защиту.

«Хайлайт» подловил противника на ошибке и снес его с ног точным хай-киком. Гейджи финишировал Порье в ответном поединке и сместил его со второй строчки в рейтинге легкого дивизиона UFC.

Благодаря такому зрелищному выступлению, Джастин обратил на себя внимание со стороны действующего чемпиона категории до 70,3 кг Ислама Махачева. Дагестанец заинтересован подраться с Гейджи даже несмотря на то, что Оливейра опережает «Хайлайта» на одну позицию в ростере.

İdman.biz