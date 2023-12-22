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Первый Ironman Азербайджана: "Мы очень благодарны за такой день в Ханкенди"

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22 Декабря 2023 19:18
Первый Ironman Азербайджана: "Мы очень благодарны за такой день в Ханкенди"

«Мы очень благодарны тому, что нам посчастливилось провести такой день в Ханкенди».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил первый азербайджанский «Ironman», лидер по количеству проведенных марафоном среди наших спортсменов Фирдовси Керимов, поделившись впечатлениями от посещения матча 1/8 Кубка Азербайджана между «Карабахом» и МОИК в Ханкенди.

Он отметил, что переживает радостные чувства. «Я сам спортсмен, поэтому нетрудно понять, насколько важны для меня это мероприятие и поездка. Желаю милости Аллаха всем шехидам, возвратившим нам эти земли, доброго здоровья ветеранам, успехов славной армии под руководством нашего победоносного Верховного Главнокомандующего.

Увидеть здешние пейзажи, переживать чувство гордости, в то же время наблюдать вживую первое спортивное мероприятие в Ханкенди, встречаться здесь с друзьями и болеть за наш гордый футбольный клуб - это очень счастливое и радостное чувство!», - отметил Керимов на странице в социальной сети.

İdman.biz

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