Президент: Тем, кто четыре года назад заявил на этом стадионе «Карабах - это Армения, и точка», мы доказали, что Карабах - это Азербайджан - ВИДЕО

Четыре года назад некоторые на этом стадионе заявили: «Карабах – это Армения, и точка». Мы доказали им, что Карабах – это Азербайджан.

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 21 декабря во время выступления перед матчем между «Карабахом» Агдама и MOİK Баку в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди.

Подчеркнув, что большая часть оккупированных земель была освобождена три года назад в результате Второй Карабахской войны, глава государства отметил: «В городе Шуша, который является короной Карабаха, был поднят азербайджанский Флаг. Три месяца назад – 19-20 сентября от оккупантов были освобождены и Ханкенди, Ходжалинский, Аскеранский, Ходжавендский, Агдеринский районы. 15 октября я поднял Флаг Азербайджана во всех этих городах. 8 ноября на центральной площади Ханкенди прошел парад Победы. А сегодня мы вместе отмечаем этот прекрасный спортивный праздник. Отныне на этих землях будет вечно развеваться Азербайджанский Флаг. Мы – азербайджанцы будем жить здесь вечно».

İdman.biz