21 Декабря 2023
RU

Президент Азербайджана: Через несколько месяцев в Агдаме начнет заново отстраиваться стадион "Имарет" - ВИДЕО

Другие
Новости
21 Декабря 2023 14:42
Президент Азербайджана: Через несколько месяцев в Агдаме начнет заново отстраиваться стадион "Имарет" - ВИДЕО

Как и все другие города, сегодня реконструируется и Агдам. В частности, через несколько месяцев в городе Агдам начнет заново отстраиваться стадион «Имарет».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 21 декабря во время выступления перед матчем между «Карабахом» Агдама и MOİK Баку в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди.

«Независимо от результатов сегодняшнего матча, победитель известен. Победителем являются азербайджанский народ, Азербайджанское государство. Встреча «Карабаха» и Центрального спортивного клуба армии в сегодняшнем матче, конечно, имеет большое символическое значение. Единство Карабаха-Армии-Народа является главным источником нашей Победы», - подчеркнул глава государства.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Президент Ильхам Алиев на церемонии, посвященной спортивным итогам 2023 года, встретился с награжденными представителями спортивной общественности
15:48
Другие

Президент Ильхам Алиев на церемонии, посвященной спортивным итогам 2023 года, встретился с награжденными представителями спортивной общественности

21 декабря в перерыве матча между агдамской командой "Карабах" и бакинской MOİK в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился на церемонии, посвященной спортивным итогам 2023 года, с награжденными представителями спортивной общественности
Президент: Тем, кто четыре года назад заявил на этом стадионе «Карабах - это Армения, и точка», мы доказали, что Карабах - это Азербайджан - ВИДЕО
14:45
Другие

Президент: Тем, кто четыре года назад заявил на этом стадионе «Карабах - это Армения, и точка», мы доказали, что Карабах - это Азербайджан - ВИДЕО

"Cегодня мы вместе отмечаем этот прекрасный спортивный праздник"
Президент: Мы, славная Азербайджанская армия доказали всему миру, что хозяевами этих земель являемся мы - азербайджанский народ
14:27
Другие

Президент: Мы, славная Азербайджанская армия доказали всему миру, что хозяевами этих земель являемся мы - азербайджанский народ

"К сожалению, в течение тридцати лет в городе Ханкенди находилось логово сепаратистов, этот город превратился в символ сепаратизма"
Президент Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча "Карабах" - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
14:11
Другие

Президент Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча "Карабах" - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл

"Ханкенди - древний азербайджанский край"
Президент Ильхам Алиев выступил на стадионе Ханкенди - ВИДЕО
14:01
Другие

Президент Ильхам Алиев выступил на стадионе Ханкенди - ВИДЕО

"Проведение этого футбольного матча в Ханкенди имеет огромный смысл"
Шестая защита Бивола, возвращение Уайлдера и Джошуа. Анонс карда в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ФОТО
20 Декабря 21:57
Другие

Шестая защита Бивола, возвращение Уайлдера и Джошуа. Анонс карда в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ФОТО

Джошуа проведет третий бой в 2023-м, Уайлдер и Бивол вернутся в ринг после годовалого простоя

Самое читаемое

Похищен известный футболист
18 Декабря 20:44
Мировой футбол

Похищен известный футболист

По информации источника, похищение произошло вчера, 17 декабря, во время музыкального концерта
Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО
19 Декабря 17:26
Азербайджанский футбол

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО

В Исландии произошло знаменательное событие в истории футбола
Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО
20 Декабря 10:59
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО

Матч 1/8 финала национального кубка, который пройдет 21 декабря, станет очередной яркой страницей в нашей 32-летней истории независимости
Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО
19 Декабря 23:42
Мировой футбол

Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО

В 17-м туре Суперлиги Турции матч "Истанбулспор" - "Трабзонспор" (1:2) был приостановлен