Президент Азербайджана: Через несколько месяцев в Агдаме начнет заново отстраиваться стадион "Имарет" - ВИДЕО

Как и все другие города, сегодня реконструируется и Агдам. В частности, через несколько месяцев в городе Агдам начнет заново отстраиваться стадион «Имарет».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 21 декабря во время выступления перед матчем между «Карабахом» Агдама и MOİK Баку в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди.

«Независимо от результатов сегодняшнего матча, победитель известен. Победителем являются азербайджанский народ, Азербайджанское государство. Встреча «Карабаха» и Центрального спортивного клуба армии в сегодняшнем матче, конечно, имеет большое символическое значение. Единство Карабаха-Армии-Народа является главным источником нашей Победы», - подчеркнул глава государства.

İdman.biz