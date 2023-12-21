Президент: Мы, славная Азербайджанская армия доказали всему миру, что хозяевами этих земель являемся мы - азербайджанский народ

К сожалению, в течение тридцати лет в городе Ханкенди находилось логово сепаратистов, этот город превратился в символ сепаратизма.

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 21 декабря во время выступления перед матчем между «Карабахом» Агдама и MOİK Баку в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди.

«Армения, удерживавшая под оккупацией наши земли на протяжении тридцати лет, думала, что сможет делать это вечно. Мы, славная азербайджанская Армия, доказали им и всему миру, что это наша историческая и исконная земля, хозяевами этих земель являемся мы – азербайджанский народ. Мы должны были вернуться сюда и мы вернулись», - отметил глава государства.

İdman.biz