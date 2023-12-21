Президент Ильхам Алиев выступил на стадионе Ханкенди - ВИДЕО

Сегодня наша страна является свидетелем исторического события. В 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди встречаются команды «Карабаха» Агдама и MOİK Баку.

Как сообщает İdman.biz, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева пришли на стадион, чтобы посмотреть матч.

Сначала прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Минутой молчания была почтена память сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Глава государства выступил на стадионе перед матчем.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Дорогие друзья, добро пожаловать в Ханкенди!

Впервые на освобожденных от оккупации территориях проводится футбольный матч. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ по этому случаю.

Сегодня с нами дети и члены семей наших героических шехидов. Давайте все вместе поприветствуем их.

Проведение этого футбольного матча в Ханкенди имеет огромный смысл. Ханкенди – древний азербайджанский край. Это село было основано Карабахским ханом, а после этого азербайджанскими архитекторами и строителями на средства Азербайджанской Республики был создан крупный город. К сожалению, в течение тридцати лет в городе Ханкенди находилось логово сепаратистов, этот город превратился в символ сепаратизма. Армения, удерживавшая под оккупацией наши земли на протяжении тридцати лет, думала, что сможет делать это вечно. Мы, славная Азербайджанская армия, доказали им и всему миру, что это наша историческая и исконная земля, хозяевами этих земель являемся мы – азербайджанский народ. Мы должны были вернуться сюда и мы вернулись.

Три месяца назад Ханкенди был освобожден от оккупации. В результате однодневной антитеррористической операции Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет. Сегодня Азербайджанский флаг развевается во всем Карабахском регионе. Это большое историческое событие, и эта история будет вечно жить в наших сердцах. Азербайджанский народ и азербайджанцы мира отныне будут вечно гордиться этой Победой.

Мы, хозяева этих земель, творим и созидаем, в том числе в городе Ханкенди, в Ходжалы и других освобожденных от оккупации территориях ведутся широкомасштабные работы по благоустройству и строительству. Этот стадион был практически полностью перестроен и капитально отремонтирован всего за два месяца. Все надписи, отображавшие символику сепаратизма, уже выброшены на свалку истории. Как и все другие города, сегодня реконструируется и Агдам. В частности, через несколько месяцев в городе Агдам начнет заново отстраиваться стадион «Имарет».

Независимо от результатов сегодняшнего матча, победитель известен. Победителем являются азербайджанский народ, Азербайджанское государство. Встреча «Карабаха» и Центрального спортивного клуба армии в сегодняшнем матче, конечно, имеет большое символическое значение. Единство Карабаха-Армии-Народа является главным источником нашей Победы.

Дорогие друзья, четыре года назад некоторые на этом стадионе заявили: «Карабах – это Армения, и точка». Мы доказали им, что Карабах – это Азербайджан.

Большая часть оккупированных земель была освобождена три года назад в результате Второй Карабахской войны. В городе Шуша, который является короной Карабаха, был поднят Азербайджанский флаг. Три месяца назад – 19-20 сентября от оккупантов были освобождены и Ханкенди, Ходжалинский, Аскеранский, Ходжавендский, Агдеринский районы. 15 октября я поднял Флаг Азербайджана во всех этих городах. 8 ноября на центральной площади Ханкенди прошел парад Победы. А сегодня мы вместе отмечаем этот прекрасный спортивный праздник.

Отныне на этих землях будет вечно развеваться Азербайджанский флаг. Мы – азербайджанцы будем жить здесь вечно. Да здравствует Карабах! Да здравствует наша славная Армия! Карабах – это Азербайджан!

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Затем был показан видеоролик о встречах великого лидера Гейдара Алиева со спортсменами, его высказываниях о спорте.

Выйдя на поле, глава государства встретился с футболистами и судьями, управляющими игрой, сфотографировался с ними на память.

После символического касания Президентом Ильхамом Алиевым мяча начался матч между «Карабахом» и MOİK.

İdman.biz