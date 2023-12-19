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В Азербайджане стартовал Национальный телевизионный фестиваль спортивных фильмов и программ, учрежденный НОК

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19 Декабря 2023 13:35
В Азербайджане стартовал Национальный телевизионный фестиваль спортивных фильмов и программ, учрежденный НОК

Национальный телевизионный фестиваль спортивных фильмов и программ, учрежденный Национальным олимпийским комитетом (НОК) Азербайджана, начал свою работу с декабря 2023 года, сообщили İdman.biz организаторы.

"Успешная политика, проводимая Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым по обеспечению здорового будущего нашего народа, превращению спорта и олимпизма в национальное движение в нашей стране, стала залогом создания и проведения Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ, учрежденного НОК. Помимо того, что этот фестиваль является одним из самых важных и ярких спортивных и культурных событий в стране, он также является первым и единственным конкурсом спортивных фильмов и телепрограмм в Азербайджане", - говорится в сообщении.

На фестивале могут быть представлены документальные и художественные фильмы, телепрограммы, рекламные и промо-ролики производства государственных и частных телеканалов, продюсерских студий, спортивных федераций и коммерческих компаний созданных в 2022-2024 годах, посвященные популяризации спорта и спортсменов.

В состав жюри фестиваля вошли деятели спорта и культуры. Председателем жюри фестиваля является олимпийская чемпионка, вице-президент НОК Земфира Мефтахатдинова. В состав жюри вошли известные личности, внесшие вклад в развитие азербайджанского спорта и искусства, такие как режиссер, сценарист, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана Олег Сафаралиев, основатель ОО "Центр детского творчества Vətən" Захра Гулиева, актер легендарной команды КВН "Парни из Баку", сценарист и режиссер Анвар Мансуров. Именно они выберут лучшие работы в номинациях, определенных в рамках фестиваля, и определят победителей. При этом на официальном сайте фестиваля будет проведено зрительское голосование, и будут награждены проекты, набравшие наибольшее количество просмотров.

По окончании фестиваля, на церемонии закрытия в 2024 году, будут объявлены и награждены победители, всем участникам и лауреатам будут вручены дипломы.

Авторы и организации, желающие принять участие в конкурсе, должны предоставить в оргкомитет фестиваля свои авторские фильмы, программы, рекламные и промо-ролики в виде DVD-дисков, флеш-карт или отправить их на официальный адрес электронной почты фестиваля через другие ресурсы, используемые для передачи файлов. Представление работ в конкурсную программу фестиваля проводится с 05 декабря 2023 года до 31 января 2024 года.

Более подробную информацию о фестивале можно получить на сайте http://millitvfest.az/, https://www.facebook.com/millitvfest.az/ и в социальных сетях.

Партнер фестиваля - ОО CÜDO KLUB 2012.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World, İdman.Biz, а также AZTV, AZTV İdman, CBC SPORT, ARB, SPACE, Olympic.az, Olimpiya Dünyası, Sportsman.

İdman.Biz

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