Спортивная афиша недели в Баку

Министерство молодежи и спорта обнародовало спортивную афишу недели по Баку.
İdman.biz сообщает, что 18-24 декабря в столице пройдут различные соревнования:
Чемпионат страны среди взрослых по вольной и греко-римской борьбе – 19-21 декабря (Бакинский Дворец спорта);
Кубок страны по ММА, панкратиону, грэпплингу и грэпплинг-ги - 22-24 декабря (Говсанский олимпийский спортивный комплекс);
Легкая атлетика – соревнования по триатлону на приз Тофика Караева – 23 декабря (Республиканский Олимпийский центр);
Игры Чемпионата Азербайджана среди мужчин и женщин по гандболу – 23-25 декабря (Абу Арена);
Забег «Kids Run» – 24 декабря (Республиканский Велотрек);
Первенство и чемпионат страны по тхэквондо – 24-28 декабря (Бакинский Дворец спорта).
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