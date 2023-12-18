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Спортивная афиша недели в Баку

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18 Декабря 2023 13:26
Спортивная афиша недели в Баку

Министерство молодежи и спорта обнародовало спортивную афишу недели по Баку.

İdman.biz сообщает, что 18-24 декабря в столице пройдут различные соревнования:

Чемпионат страны среди взрослых по вольной и греко-римской борьбе – 19-21 декабря (Бакинский Дворец спорта);

Кубок страны по ММА, панкратиону, грэпплингу и грэпплинг-ги - 22-24 декабря (Говсанский олимпийский спортивный комплекс);

Легкая атлетика – соревнования по триатлону на приз Тофика Караева – 23 декабря (Республиканский Олимпийский центр);

Игры Чемпионата Азербайджана среди мужчин и женщин по гандболу – 23-25 ​​декабря (Абу Арена);

Забег «Kids Run» – 24 декабря (Республиканский Велотрек);

Первенство и чемпионат страны по тхэквондо – 24-28 декабря (Бакинский Дворец спорта).

İdman.biz

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