Подписан Меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Болгарией - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял министра молодежи и спорта Болгарии Димитара Илиева.

Как сообщает İdman.biz, Фарид Гаибов, приветствовавший гостя, проинформировал его о проделанной работе в сфере спорта и молодежи в Азербайджане и достигнутых успехах.

В ходе встречи был обсужден нынешний уровень отношений между двумя странами в сфере молодежи и спорта и перспективы дальнейшего сотрудничества. По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Болгарией в сфере молодежи и спорта.

В мероприятии приняли участие заместители министра Мариана Василева, Индира Гаджиева, Чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в нашей стране Руслан Стоянов и другие официальные лица обоих министерств.

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