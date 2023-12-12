Руководство Министерства молодежи и спорта посетило могилу общенационального лидера - ФОТО

По случаю дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева руководство и сотрудники Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета и других спортивных организаций посетили могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения, возложили цветы и с большим уважением почтили его светлую память.

Как сообщает İdman.biz, среди тех, кто посетил Аллею почетного захоронения, был и министр молодежи и спорта Болгарии Димитар Илиев, находящийся с визитом в нашей стране.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

İdman.biz