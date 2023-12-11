Сильно бьющий японец

Бейсболист Сёхэй Отани подписал рекордный в истории мирового спорта контракт

Японский бейсболист Сёхэй Отани подписал рекордный в истории мирового спорта контракт. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на kommersant.ru, десятилетнее соглашение с клубом Главной бейсбольной лиги (MLB) «Лос-Анджелес Доджерс» принесет питчеру $700 млн. Впрочем, если оценивать договор японца исходя из средней зарплаты за год, то он все же не самый крупный в истории. К примеру, Лионелю Месси его последний контракт с «Барселоной», действовавший с 2017 по 2021 год, приносил более $100 млн в год. А доходы Криштиану Роналду в саудовском «Ан-Насре» могут достигать $200 млн за сезон.

Один из лучших питчеров в Главной бейсбольной лиге Сёхэй Отани подписал крупнейший контракт в истории мирового спорта. Японец в социальной сети Х сообщил, что сменил один лос-анджелесский клуб, «Энджелс», на другой, «Доджерс» (между их стадионами меньше 50 км).

По контракту, подписанному на десять лет, Отани заработает $700 млн. В среднем получается $70 млн в год.

Примечательно, что «Доджерс» согласился на такие условия, несмотря на то что Отани травмирован и в полную силу играть не может. Осенью он перенес операцию на локтевом суставе «рабочей» руки, и к броскам мяча - а это его главная работа - он вернется не ранее 2025 года. Правда, работать с битой он сможет уже в 2024-м.

Слухи о том, что Отани, который получил статус свободного агента, предложен огромный контракт, циркулировали несколько месяцев. Сам спортсмен и его представители вообще ничего не комментировали, чем только разжигали страсти. Но большинство специалистов сходились во мнении, что соглашение не будет кардинально отличаться от прежней рекордной для MLB сделки - в 2019 году Майк Траут подписал с «Лос-Анджелес Энджелс» 12-летнее соглашение на $426,5 млн ($35,5 млн в среднем за год). Отметим, что ранее самый крупный контракт среди игроков всех американских профессиональных лиг подписал квотербек клуба NFL (Национальная футбольная лига, американский футбол) Патрик Махоумс. Считалось, что у него имеется десятилетний контракт на $503 млн с «Канзас Сити Чифс», но, по уточненным данным, речь идет о соглашении на $450 млн. Контракт Отани, если ориентироваться на среднегодовой доход бейсболиста, оказался почти вдвое крупнее, чем соглашение Траута, и с запасом перекрыл достижение Махоумса.

Примечательно, что, например, команда «Балтимор Ориолс» тратит на всех своих игроков за сезон почти столько же, сколько будет получать Отани, - $77 млн.

В США известие о контракте Отани вызвало нешуточный ажиотаж, а в Японии, где бейсболист уже несколько лет является самым популярным спортсменом, стало чуть ли не главным событием. Издание Yomiuri Shimbun, одна из пяти национальных газет Японии, даже вышло со специальным номером, посвященным переходу Отани. А во дворе школы, в которой учился Отани, выстроилась очередь, чтобы сфотографироваться у монумента, на котором запечатлен отпечаток ладони бейсболиста.

Между тем, если оценивать размер контракта Отани не по полной его стоимости за весь срок действия, а по среднегодовому заработку, то окажется, что он все-таки не самый крупный. Рекордным все еще остается контракт, который действовал у Лионеля Месси с 2017 по 2021 год. В ходе аудита финансов каталонского клуба выяснилось, что за это время Месси получил €500 млн ($538 млн), или более $134 млн за год. По неподтвержденным официально данным, другой великий футболист современности Криштиану Роналду зарабатывает в саудовском «Ан-Насре» по $200 млн в год. Правда, неясно, какая часть из этих денег относится к зарплате, какая - к доле от других поступлений.

İdman.biz