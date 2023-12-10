Определился новый чемпион WBO в полулёгком весе

В Пемброк-Пайнс (США) завершился вечер бокса от промоутерской компании Top Rank. В главном бою чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) кубинец Робейси Рамирес (13-1, 8 KO) встретился с мексиканцем Рафаэлем Эспинозой (23-0, 20 KO).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", поединок продлился всю дистанцию, 12 раундов, и завершился победой Эспинозы раздельным судейским решением (113-113, 114-111, 115-112).

Рафаэлю Эспинозе 29 лет. Мексиканец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и практически все свои поединки провёл на родине.

Для Рамиреса, двукратного олимпийского чемпиона, поражение стало вторым в профессиональной карьере. Примечательно, что впервые он проиграл в своём дебюте, также уступив раздельным решением.

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